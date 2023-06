Shawn Mendes je za promocijo novega singla uporabil fotografijo apokaliptičnega New Yorka, ki je zadnjih nekaj dni zavit v gost dim zaradi gozdnih požarov, s katerimi se spopadajo v Kanadi. Oboževalci nad pevčevo uporabo fotografije niso bili navdušeni.

icon-expand Shawn Mendes FOTO: Profimedia

Shawn Mendes je na družbenem omrežju Twitter napovedal izdajo nove pesmi What the hell are we dying for? (v slovenščini Za kaj za vraga umiramo?). Za promocijo je uporabil fotografijo zadimljenega newyorškega predela Manhattan – ameriško velemesto je namreč v zadnjih dneh zajel dim, ki prihaja iznad vzhodne kanadske province Quebec, kjer divja okoli 160 gozdnih požarov.

Nekateri oboževalci so na družbenem omrežju objavo kanadskega pop zvezdnika kritizirali. "Ljudje trenutno v požarih umirajo in obolevajo zaradi slabe kakovosti zraka. Si se res odločil iz tega narediti estetiko?" "Zakaj skušaš pridobiti korist na račun naravnih katastrof?" "Ali je kolega dejansko komercializiral podnebje New Yorka?" "Tudi, če je ta pesem o klimatski krizi, se zdi to preveč."