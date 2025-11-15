Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Zakaj so grammyjeve nominiranke tarče groženj s smrtjo?

Los Angeles, 15. 11. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.M.
Komentarji
0

Uspeh dekliške skupine Katseye, ki jo sestavlja šest pevk in plesalk, starih med 17 in 23 let, prinaša tudi temno plat. Mlade glasbenice se soočajo z grožnjami s smrtjo in rasizmom ter celo anonimnimi prijavami agenciji za priseljevanje in carine.

Globalna dekliška skupina Katseye je v nedavnem intervjuju za BBC iskreno spregovorila o negativni plati življenja pod žarometi. Glasbenice so razkrile, da se vse od dneva, ko so prvič stopile na oder, soočajo s številnimi grožnjami s smrtjo in zlobnimi komentarji, ki velikokrat prestopijo mejo in so celo rasistične narave.

Katseye sestavlja šest pevk in plesalk, ki prihajajo iz različnih držav ter etničnih ozadij.
Katseye sestavlja šest pevk in plesalk, ki prihajajo iz različnih držav ter etničnih ozadij. FOTO: AP

Kdo so Katseye?

Dekliško skupino Katseye sestavlja šest pevk in plesalk, starih med 17 in 23 let, ki prihajajo iz različnih držav ter etničnih ozadij. Skupina, ki si je v prvem letu delovanja že prislužila prvo grammyjevo nominacijo, je nastala kot rezultat resničnostnega šova The Debut: Dream Academy, v katerem sta ameriška glasbena založba Geffen Records in južnokorejska založba HYBE skušali ustvariti naslednji glasbeni fenomen.

Skupino sestavljajo Švicarka Manon Bannerman, Američanka venezuelskih korenin Daniela Avanzini, Južnokorejka Yoonchae, Filipinka Sophia Laforteza, Američanka indijskih korenin Lara Raj in Američanka kitajskih korenin Megan Skiendiel. Dekleta, ki so svoj debi doživele lani, so osvojila srca številnih oboževalcev, njihove pesmi pa vrhove glasbenih lestvic. Katseye so prav tako razprodale svojo prvo ameriško turnejo, v prihodnjem letu pa naj bi obiskale tudi Evropo.

'Srhljivo je, ko ti grozijo s smrtjo'

Članica skupine Lara Raj je v intervjuju za BBC dejala, da se na negativna mnenja ne ozira, a da je to v teoriji veliko lažje kot v praksi. "Skušam si dejati, da ničesar ne pomenijo, a ko ti na tisoče ljudi grozi s smrtjo, je srhljivo. Četudi se ne bo zgodilo, je grozno." Lara, ki ima ameriško državljanstvo, a prihaja iz indijske družine, je v intervjuju razkrila tudi to, da je večkrat tarča rasističnih opazk in celo anonimnih prijav agenciji za priseljevanje in carine. 20-letnica je zaradi tega že izbrisala račun na omrežju X: "Spoznala sem, da nisem občinstvo za mnenja drugih ljudi."

Katseye grožnje grammy smrt komentarji
Naslednji članek

Častni zlati medved za življenjsko delo igralki Michelle Yeoh

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330