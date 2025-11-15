Zakaj so grammyjeve nominiranke tarče groženj s smrtjo?

Globalna dekliška skupina Katseye je v nedavnem intervjuju za BBC iskreno spregovorila o negativni plati življenja pod žarometi. Glasbenice so razkrile, da se vse od dneva, ko so prvič stopile na oder, soočajo s številnimi grožnjami s smrtjo in zlobnimi komentarji, ki velikokrat prestopijo mejo in so celo rasistične narave.

Dekliško skupino Katseye sestavlja šest pevk in plesalk, starih med 17 in 23 let, ki prihajajo iz različnih držav ter etničnih ozadij. Skupina, ki si je v prvem letu delovanja že prislužila prvo grammyjevo nominacijo, je nastala kot rezultat resničnostnega šova The Debut: Dream Academy, v katerem sta ameriška glasbena založba Geffen Records in južnokorejska založba HYBE skušali ustvariti naslednji glasbeni fenomen.

Skupino sestavljajo Švicarka Manon Bannerman, Američanka venezuelskih korenin Daniela Avanzini, Južnokorejka Yoonchae, Filipinka Sophia Laforteza, Američanka indijskih korenin Lara Raj in Američanka kitajskih korenin Megan Skiendiel. Dekleta, ki so svoj debi doživele lani, so osvojila srca številnih oboževalcev, njihove pesmi pa vrhove glasbenih lestvic. Katseye so prav tako razprodale svojo prvo ameriško turnejo, v prihodnjem letu pa naj bi obiskale tudi Evropo.