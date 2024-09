Zakaj so Jennifer Aniston skoraj zavrnili vstop na podelitev emmyjev?

Iz nedelje na ponedeljek po našem času so se v Los Angelesu na rdeči preprogi dvorane Peacock Theatre zvrstili številni znani obrazi iz sveta televizije. Podelili so namreč nagrade emmy. Med povabljenci pa kmalu ne bi bilo zvezdnice Jennifer Lopez, kateri so varnostniki skoraj zavrnili vstop na dogajanje. Kljub temu da je bila igralka ena glavnih nominirank, so imeli na vhodu namreč težave pri skeniranju njene vstopnice.