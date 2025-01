Zakaj so posestvo Bena Afflecka preiskali agenti FBI?

Ben Affleck je na svojem domu sprejel zvezne agente, ki so prišli v družbi lokalnih policistov. V času, ko v Kaliforniji divjajo uničujoči požari, ki uničujejo domove in so že terjali smrtne žrtve, pa niti kriminal ne počiva. Kot je za Page Six povedal tiskovni predstavnik FBI, so igralčev dom obiskali v povezavi s preiskavo neavtorizirane rabe brezpilotnega letala, ki je poškodovalo helikopter, ki pomaga pri gašenju.