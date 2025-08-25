Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Zakaj Sophie Turner ne načrtuje vrnitve v Ameriko?

London, 25. 08. 2025 08.08 | Posodobljeno pred 41 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.M.
Komentarji
1

Sophie Turner se je po razhodu z Joejem Jonasom vrnila v Veliko Britanijo, kjer tudi namerava ostati. V svežem intervjuju je 29-letnica pojasnila, zakaj ne načrtuje vrnitve v Združene države Amerike, kjer živi njen nekdanji soprog, s katerim imata dve hčerki.

Igralka Sophie Turner se je po razhodu z nekdanjim soprogom Joejem Jonasom pred dvema letoma vrnila v svojo domovino, v nedavnem intervjuju pa pojasnila, zakaj ne načrtuje vrnitve v Združene države Amerike. "Tukaj se počutim tako domače," je za Veliko Britanijo dejala zvezdnica serije Igra prestolov.

Zakaj Sophie Turner ne načrtuje vrnitve v Ameriko?
Zakaj Sophie Turner ne načrtuje vrnitve v Ameriko? FOTO: AP

"Ko sem živela v ZDA, nisem cenila, kako zelo potrebuješ prijatelje in družino ter kako pomembni so za tvoje dobro počutje, dokler nisem bila od njih oddaljena. Vrnila sem se z obilico hvaležnosti do njih," je 29-letnica pojasnila za medij Flaunt.

Spomnimo, igralka in 36-letni glasbenik imata skupaj dve hčerki, petletno Willo in triletno Delphine. Med zvezdnikoma se je v času ločitve odvil napet boj za skrbništvo, ki se je k sreči zaključil sporazumno. Igralka je v intervjuju za modno biblijo Vogue preteklo leto dejala, da ji je žal, da je do javnega spora sploh prišlo. "Nezadovoljna sem s tem, kako se je vse odvilo, še posebej, ko gre za moja otroka. Onidve sta žrtvi vsega tega. Ampak mislim, da delamo najboljše, kar lahko. Prepričana sem, da bomo to rešili. Joe je odličen oče in to je vse, kar si lahko želim."

Preberi še Joe Jonas in Sophie Turner dosegla poravnavo v ločitvenem postopku

Maja je s podkasterjem Jayjem Shettyjem o deljenem skrbništvu spregovoril tudi Joe Jonas in dejal: "Imam čudovit sostarševski odnos, za katerega sem resnično hvaležen. Imeti neverjetno mamo, kot je Sophie, za ti dve deklici je kot uresničitev sanj."

Preberi še Sophie Turner o hčerkah: Ko nisem z njima, mi je izjemno težko

Kljub temu pa je deljeno skrbništvo včasih izziv. "Zame je to absolutna agonija," je igralka iskreno povedala za Harper's Bazaar o tem, kako se počuti, ko sta deklici skupaj z njunim očetom v Los Angelesu. V intervjuju je spregovorila tudi o tem, da so ji prav otroci dali smisel v življenju. "Živim zanju. Želim, da tudi dekleti vidita, da imam družabno življenje, da uživam v delu ter da sem uspešna v karieri in odnosih. Želim, da vidita srečno in pridno mamo."

POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

 

Sophie Turner velika britanija selitev
Naslednji članek

Harrison Ford: Tudi stari ljudje znajo ljubiti

SORODNI ČLANKI

Sophie Turner: Poljubljanje s Kitom Haringtonom je bilo odvratno

Sophie Turner je razmišljala o prekinitvi nosečnosti

Sophie Turner znova zaprosila za ločitev

Sophie Turner opustila tožbo proti očetu svojih otrok Joeju Jonasu

Sophie Turner znova zaljubljena: potrdila zvezo s Peregrinom Pearsonom

Joe Jonas in Sophie Turner dosegla sporazumno rešitev glede skrbništva

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
seter73
25. 08. 2025 08.41
v rnila se je ker jo je možakar načevljal ne ker je pogresala blede oranžne rojake
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110