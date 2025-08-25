Zakaj Sophie Turner ne načrtuje vrnitve v Ameriko?

Igralka Sophie Turner se je po razhodu z nekdanjim soprogom Joejem Jonasom pred dvema letoma vrnila v svojo domovino, v nedavnem intervjuju pa pojasnila, zakaj ne načrtuje vrnitve v Združene države Amerike. "Tukaj se počutim tako domače," je za Veliko Britanijo dejala zvezdnica serije Igra prestolov.

"Ko sem živela v ZDA, nisem cenila, kako zelo potrebuješ prijatelje in družino ter kako pomembni so za tvoje dobro počutje, dokler nisem bila od njih oddaljena. Vrnila sem se z obilico hvaležnosti do njih," je 29-letnica pojasnila za medij Flaunt.

Spomnimo, igralka in 36-letni glasbenik imata skupaj dve hčerki, petletno Willo in triletno Delphine. Med zvezdnikoma se je v času ločitve odvil napet boj za skrbništvo, ki se je k sreči zaključil sporazumno. Igralka je v intervjuju za modno biblijo Vogue preteklo leto dejala, da ji je žal, da je do javnega spora sploh prišlo. "Nezadovoljna sem s tem, kako se je vse odvilo, še posebej, ko gre za moja otroka. Onidve sta žrtvi vsega tega. Ampak mislim, da delamo najboljše, kar lahko. Prepričana sem, da bomo to rešili. Joe je odličen oče in to je vse, kar si lahko želim."