Tuja scena

Zakaj srce oskarjevke Anne Hathaway bije za Arsenal?

Los Angeles, 30. 05. 2026 09.24 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Anne Hathaway

Začelo se je odštevanje ur do velikega finala UEFA Lige prvakov in oboževalci klubov PSG in Arsenal so že ogreli svoje navijaške glasilke. Tekme zagotovo ne bo zamudila hollywoodska zvezdnica Anne Hathaway, ki je goreča podpornica topničarjev. Zakaj jih je v New Yorku rojena oskarjevka vzljubila?

Veliki finale UEFA Lige prvakov boste lahko spremljali v živo ob 17.00 na POP TV in VOYO.

Z oskarjem nagrajena Anne Hathaway, ki v kinematografih trenutno navdušuje s filmom Hudičevka v Pradi 2, je v sklopu promocijske turneje večkrat omenila, da je velika podpornica Arsenala in pojasnila, kako je prišlo do tega, da srce v New Yorku rojenega dekleta začne biti za londonski nogometni klub.

Njena ljubezen do topničarjev se je začela zaradi družine, predvsem očeta in legendarne ekipe The Invincibles. "Obstajala je ekipa, imenovana The Invincibles," je Hathaway povedala v intervjuju za BBC. "In v njej je igral morda najboljši nogometaš vseh časov, Thierry Henry. Moj oče je gledal tekmo in takrat rekel: To je to, navijam za Arsenal. In ko nekdo v družini izbere klub, potem cela družina temu sledi."

Igralka je v zadnjih letih pogosto javno izražala podporo Arsenalu. Na premieri filma Hudičevka v Pradi 2 v Londonu se je po rdeči preprogi celo sprehodila z Arsenalovim dresom čez ramo, kar je med navijači sprožilo veliko navdušenja. Poleg tega je na spletu večkrat objavila videe, v katerih poje navijaško himno North London Forever.

Hathaway še zdaleč ni edina zvezdnica, ki bo z zanimanjem spremljala finalni obračun Lige prvakov. Med oboževalci obeh finalistov je namreč malo morje znanih obrazov. Na strani rdeče-belih med drugimi izstopajo Matt Damon, George Clooney, Kevin Costner in Idris Elba, za Francoze pa bodo pesti držali tudi Pharrell Williams, Will Smith in manekenki Gigi Hadid in Kendall Jenner.

Bodite del nepozabne atmosfere, vrhunske produkcije in boja za najbolj cenjeno klubsko trofejo na svetu. Veliki finale UEFA Lige prvakov boste lahko spremljali v živo v soboto ob 17.00 na POP TV in VOYO. Naše ekipe vas pričakujejo na stadionu, med navijači in v zakulisju. S prizorišča bosta v živo tudi oddaja 24UR zvečer v petek ter popoldanska ob 16.50 in osrednja oddaja 24UR ob 20.40 v soboto.

Razlagalnik

Izraz 'The Invincibles' (Nepremagljivi) se nanaša na ekipo Arsenala iz sezone 2003/2004, ki je v angleški Premier ligi dosegla zgodovinski uspeh. Pod vodstvom trenerja Arsèna Wengerja so celotno ligaško sezono končali brez enega samega poraza, kar je bilo v sodobnem nogometu izjemno redek dosežek. Ta ekipa je postala simbol prevlade in nogometne elegance, zaradi česar se je vpisala v zgodovino kot ena najboljših generacij v angleškem nogometu.

Thierry Henry je legendarni francoski nogometaš, ki velja za enega najboljših napadalcev vseh časov. Večino svoje kariere je preživel pri Arsenalu, kjer je postal najboljši strelec v zgodovini kluba. Znan je bil po svoji neverjetni hitrosti, prefinjeni tehniki in sposobnosti doseganja golov iz skoraj nemogočih položajev. Bil je ključni člen omenjene ekipe 'The Invincibles' in je s svojim slogom igre pomembno vplival na popularizacijo angleške Premier lige po vsem svetu.

UEFA Liga prvakov je najprestižnejše klubsko nogometno tekmovanje v Evropi, ki ga organizira Zveza evropskih nogometnih združenj (UEFA). V njem tekmujejo najboljši klubi iz evropskih nacionalnih lig. Tekmovanje slovi po vrhunski kakovosti nogometa, izjemni medijski pokritosti in visoki gledanosti, saj finale Lige prvakov vsako leto velja za enega najbolj gledanih športnih dogodkov na svetu, ki združuje navijače iz vseh celin.

Blaguško jezero: kraj, kjer otroci uživajo, starši pa zadihajo
Znaki, ki kažejo, da imate ob sebi najboljšega partnerja
Kdaj je najboljši čas za naslednjega otroka?
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
Navdušila v hlačah, ki jih nosijo vse
Dnevni horoskop: Ovni hrepenijo po spremembi, dan bikov bo umirjen
Pozabite na belo, obleke v tej barvi bodo letos v ospredju
Jan Zore: 'Aleksandra si je zmago zaslužila'
Aspirin lahko povzroči resne zaplete, opozarjajo strokovnjaki
Sončenje v nosečnosti: kaj je varno in čemu se izogniti
Če vam poleti otekajo noge, telo morda opozarja na resnejši problem
Napadi besa: zakaj nastanejo in kdaj obvladovanje jeze ni dovolj
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Kako si ustvariti finančno rezervo v 6 mesecih (tudi z nizko plačo)
Bruto visok, neto pa ... Odvisno, kje živite
Dve leti ni imel pojma, kaj se dogaja z njegovim denarjem
Giro d'Italia: Bo Vingegaard napadel Pantanijev rekord na Piancavallu?
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Najnevarnejše letališče na svetu: pristanek, ob katerem številni potniki molijo od strahu
Kako skuhati hrenovke, da ne počijo? Večina dela isto napako
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Ko se vam ne ljubi kuhati: 5 enostavnih nedeljskih kosil
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Ja, Chef!
Gepack
Sanjski moški
Kotlina
