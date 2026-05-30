Zakaj srce oskarjevke Anne Hathaway bije za Arsenal?

Z oskarjem nagrajena Anne Hathaway, ki v kinematografih trenutno navdušuje s filmom Hudičevka v Pradi 2, je v sklopu promocijske turneje večkrat omenila, da je velika podpornica Arsenala in pojasnila, kako je prišlo do tega, da srce v New Yorku rojenega dekleta začne biti za londonski nogometni klub.
Njena ljubezen do topničarjev se je začela zaradi družine, predvsem očeta in legendarne ekipe The Invincibles. "Obstajala je ekipa, imenovana The Invincibles," je Hathaway povedala v intervjuju za BBC. "In v njej je igral morda najboljši nogometaš vseh časov, Thierry Henry. Moj oče je gledal tekmo in takrat rekel: To je to, navijam za Arsenal. In ko nekdo v družini izbere klub, potem cela družina temu sledi."
Igralka je v zadnjih letih pogosto javno izražala podporo Arsenalu. Na premieri filma Hudičevka v Pradi 2 v Londonu se je po rdeči preprogi celo sprehodila z Arsenalovim dresom čez ramo, kar je med navijači sprožilo veliko navdušenja. Poleg tega je na spletu večkrat objavila videe, v katerih poje navijaško himno North London Forever.
Hathaway še zdaleč ni edina zvezdnica, ki bo z zanimanjem spremljala finalni obračun Lige prvakov. Med oboževalci obeh finalistov je namreč malo morje znanih obrazov. Na strani rdeče-belih med drugimi izstopajo Matt Damon, George Clooney, Kevin Costner in Idris Elba, za Francoze pa bodo pesti držali tudi Pharrell Williams, Will Smith in manekenki Gigi Hadid in Kendall Jenner.
Bodite del nepozabne atmosfere, vrhunske produkcije in boja za najbolj cenjeno klubsko trofejo na svetu. Veliki finale UEFA Lige prvakov boste lahko spremljali v živo v soboto ob 17.00 na POP TV in VOYO. Naše ekipe vas pričakujejo na stadionu, med navijači in v zakulisju. S prizorišča bosta v živo tudi oddaja 24UR zvečer v petek ter popoldanska ob 16.50 in osrednja oddaja 24UR ob 20.40 v soboto.
Izraz 'The Invincibles' (Nepremagljivi) se nanaša na ekipo Arsenala iz sezone 2003/2004, ki je v angleški Premier ligi dosegla zgodovinski uspeh. Pod vodstvom trenerja Arsèna Wengerja so celotno ligaško sezono končali brez enega samega poraza, kar je bilo v sodobnem nogometu izjemno redek dosežek. Ta ekipa je postala simbol prevlade in nogometne elegance, zaradi česar se je vpisala v zgodovino kot ena najboljših generacij v angleškem nogometu.
Thierry Henry je legendarni francoski nogometaš, ki velja za enega najboljših napadalcev vseh časov. Večino svoje kariere je preživel pri Arsenalu, kjer je postal najboljši strelec v zgodovini kluba. Znan je bil po svoji neverjetni hitrosti, prefinjeni tehniki in sposobnosti doseganja golov iz skoraj nemogočih položajev. Bil je ključni člen omenjene ekipe 'The Invincibles' in je s svojim slogom igre pomembno vplival na popularizacijo angleške Premier lige po vsem svetu.
UEFA Liga prvakov je najprestižnejše klubsko nogometno tekmovanje v Evropi, ki ga organizira Zveza evropskih nogometnih združenj (UEFA). V njem tekmujejo najboljši klubi iz evropskih nacionalnih lig. Tekmovanje slovi po vrhunski kakovosti nogometa, izjemni medijski pokritosti in visoki gledanosti, saj finale Lige prvakov vsako leto velja za enega najbolj gledanih športnih dogodkov na svetu, ki združuje navijače iz vseh celin.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.