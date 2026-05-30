Zakaj srce oskarjevke Anne Hathaway bije za Arsenal?

Z oskarjem nagrajena Anne Hathaway, ki v kinematografih trenutno navdušuje s filmom Hudičevka v Pradi 2, je v sklopu promocijske turneje večkrat omenila, da je velika podpornica Arsenala in pojasnila, kako je prišlo do tega, da srce v New Yorku rojenega dekleta začne biti za londonski nogometni klub.

Njena ljubezen do topničarjev se je začela zaradi družine, predvsem očeta in legendarne ekipe The Invincibles. "Obstajala je ekipa, imenovana The Invincibles," je Hathaway povedala v intervjuju za BBC. "In v njej je igral morda najboljši nogometaš vseh časov, Thierry Henry. Moj oče je gledal tekmo in takrat rekel: To je to, navijam za Arsenal. In ko nekdo v družini izbere klub, potem cela družina temu sledi." Igralka je v zadnjih letih pogosto javno izražala podporo Arsenalu. Na premieri filma Hudičevka v Pradi 2 v Londonu se je po rdeči preprogi celo sprehodila z Arsenalovim dresom čez ramo, kar je med navijači sprožilo veliko navdušenja. Poleg tega je na spletu večkrat objavila videe, v katerih poje navijaško himno North London Forever.

Hathaway še zdaleč ni edina zvezdnica, ki bo z zanimanjem spremljala finalni obračun Lige prvakov. Med oboževalci obeh finalistov je namreč malo morje znanih obrazov. Na strani rdeče-belih med drugimi izstopajo Matt Damon, George Clooney, Kevin Costner in Idris Elba, za Francoze pa bodo pesti držali tudi Pharrell Williams, Will Smith in manekenki Gigi Hadid in Kendall Jenner.