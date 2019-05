Zakaj sta Kim in Kanye sina poimenovala Psalm?

Resničnostna zvezdnica Kim Kardashian West in glasbenik Kanye West sta 10. maja letos četrtič 'zazibala': s pomočjo nadomestne matere sta postala starša svojemu četrtemu otroku, dečku, ki sta ga poimenovala Psalm. Odločitev za ime, ki vleče konkretne vzporednice z versko simboliko, niti ni tako zelo presenetljiva, upoštevajoč dejstvo, da imata Kim in Kanye že tri otroke, ki sta jim nadela ravno tako precej nevsakdanja imena: deklico Chicago (po mestu v ZDA, se je Kanye uspel prebiti v ospredje), dečka Sainta(Saint kot svetnik in spomin na težek porod, ki ga je takrat prestala Kim) in deklico North (nebesna smer sever, ki naj bi pomenila tudi najvišjo obliko moči).