Zakaj sta se v resnici razšla Bill Hader in Ali Wong?

Po dveh letih zveze sta se razšla igralca Ali Wong in Bill Hader, kot je za Daily Mail razkril vir blizu nekdanjega para, pa naj njun razhod ne bi presenetil tistih, ki ju dobro poznajo. Čeprav so ameriški mediji sprva kot razlog navajali njuna prenatrpana urnika, pa je vir dejal, da je resnica nekoliko drugačna, tičala pa naj bi v njunih preveč različnih osebnostih.

Ali Wong in Bill Hader sta se razšla. FOTO: Profimedia

"Že nekaj časa mu ni bilo več do Ali," je razkril vir, ki je povedal, da je bil par že nekaj časa odtujen. "Ona je zelo prijetna punca, običajna, precej zabavna in z njo se hitro ujameš. On pa ni," je dodal vir, ki je poudaril, da imata komika konfliktni osebnosti, ki sta pogosto končali v medosebnem sporu. "Očitno ji je bilo dovolj," je še dejal in dodal, da je Hader, kljub temu, da je pogosto tečen, tudi zelo zabaven in pameten.