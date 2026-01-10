Zakaj sta se v resnici razšla Bill Hader in Ali Wong?

Po dveh letih zveze sta se razšla igralca Ali Wong in Bill Hader, kot je za Daily Mail razkril vir blizu nekdanjega para, pa naj njun razhod ne bi presenetil tistih, ki ju dobro poznajo. Čeprav so ameriški mediji sprva kot razlog navajali njuna prenatrpana urnika, pa je vir dejal, da je resnica nekoliko drugačna, tičala pa naj bi v njunih preveč različnih osebnostih.
"Že nekaj časa mu ni bilo več do Ali," je razkril vir, ki je povedal, da je bil par že nekaj časa odtujen. "Ona je zelo prijetna punca, običajna, precej zabavna in z njo se hitro ujameš. On pa ni," je dodal vir, ki je poudaril, da imata komika konfliktni osebnosti, ki sta pogosto končali v medosebnem sporu. "Očitno ji je bilo dovolj," je še dejal in dodal, da je Hader, kljub temu, da je pogosto tečen, tudi zelo zabaven in pameten.
Razmerje Wong in Haderja je sicer bilo precej nestanovitno, a naj bi tudi po razhodu, ko se bosta posvetila karierama in otrokom, podpirala drug drugega in ostala v prijateljskem odnosu. Zdaj že nekdanji par so v javnosti nazadnje skupaj opazili novembra, ko se je zvezdnica filma Divjaki s solzami v očeh poslavljala od glavnega igralca filma Super hudo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.