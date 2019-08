Zakaj sta William in Kate letela z nizkocenovnim letalskim prevoznikom?

Fotografi so pred kratkim v svoje fotografske objektive ujeli princa Williama in vojvodinjo Kate Middleton, ki sta se z otroki mudila na letališču, kjer sta čakala let do Škotske. Kraljeva družina se je konec poletnih dni odločila preživeti pri kraljici Elizabetiin princu Philipu na njuni posesti v Balmoralu, kot prevozno sredstvo pa sta izbrala enega od nizkocenovnih letalskih prevoznikov. Dejanje samo po sebi na prvi pogled ne zveni kot nekaj posebnega, kljub temu pa je bilo s strani britanske in svetovne javnosti pospremljeno z velikim odobravanjem in pohvalami. Razlog tiči v dejstvu, da se je Williamov mlajši brat, princ Harry, s soprogo Meghan Markle in sinom Archiejem pred kratkim odpravil na počitnice z zasebnim letalom. Njuno potezo so mnogi označili za licemerno, saj naj bi bila v popolnem nasprotju od njunega dosedanjega opozarjanja na pomembnost ohranjanja čistega okolja in zmanjšanja izpušnih plinov. Z vožnjo z zasebnim letalom naj bi namreč, po mnenju mnogih, pljunila v lastno skledo in se pridružila skupini tistih, ki za lastno razvado po nepotrebnem prekomerno onesnažujejo planet – to pa je v zadnjem obdobju velikega porasta požarov, cunamijev, poplav in suše ter poročanja o neverjetnih temperaturnih ekstremih postala še kako pereča problematika.