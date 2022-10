Zakaj sta zvezdnika serije Veliki pokovci skrivala svojo zvezo?

Serija Veliki pokovci, ki je oboževalce zabavala kar 12 sezon, je med glavnimi igralci zanetila tudi iskre ljubezni. Kaley Cuoco in Johnny Galecki, ki sta v seriji igrala par Penny in Leonarda, sta se namreč zaljubila tudi v resničnem življenju. Igralca sta razkrila, kako se je razvijala njuna zaljubljenost pred in za kamero ter zakaj sta jo skrivala pred javnostjo.

Igralca komične serije Veliki pokovci Kaley Cuoco in Johnny Galecki sta bila med letoma 2008 in 2010 par; ne samo v seriji, ampak tudi v zasebnem življenju. Pred snemanjem se igralca v resnici nista poznala, a Kaley je priznala, da se je v Johnnyja zaljubila praktično na prvi pogled. "Zgodaj sem bila zelo zaljubljena v Johnnyja in tega tudi nisem skrivala," je povedala igralka. "Takrat sva oba hodila ven z drugimi, a sama sem imela oči samo zanj," je še dodala. Tudi Johnny se je zaljubil vanjo, a tega sprva ni priznal. Ko je igralka izvedela, da je tudi on zaljubljen vanjo, je predvidevala, da bo to povzročilo težave.

icon-expand Penny in Leonard sta bila v seriji Veliki pokovci par. FOTO: Profimedia

A zgodilo se je ravno obratno. Odnos, ki sta ga igralca razvila po dveletni zvezi, je poskrbel, da sta med njima vladala ljubezen in spoštovanje. Tudi ko sta končala razmerje, sta bila še vedno primorana snemati skupaj. In še vedno sta bila par. Čeprav samo pred kamerami, je bilo skupno snemanje zanju pravzaprav olajševalna okoliščina. Razvila sta tesno prijateljstvo. "Mislim, da je prav najin odnos zaslužen za to, da sta Leonard in Penny delovala tako resnično," je zaupala igralka.

icon-expand Svoje zveze nista javno razkrila, ker sta se bala, kako bo to vplivalo na njuna lika. FOTO: Profimedia

Kemija, ki sta jo igralca razvila med seboj, je poskrbela, da sta tudi njuna lika delovala resnično zaljubljena. A zvezdnika sprva svoje zaljubljenosti nista priznala javnosti. "Z razkritjem svoje ljubezni nisva želela uničiti najinih likov," sta povedala igralca. "Johnnyja je zelo skrbelo, da bi razkritje najine zveze uničilo razmerje Penny in Leonarda. V seriji namreč še nista bila par," je povedala Kaley. Prvi poljub Penny in Leonarda je bil prvi poljub tudi za Kaley in Johnnyja. "Nosila sem obleko mačka, saj smo imeli v seriji noč čarovnic. Počutila sem se seksi, a priznam, da sem bila zelo živčna," je povedala zvezdnica. Tudi njun prvi pravi poljub za kamerami je bil nekoliko nenavaden. "Počutila sem se kot Penny, čeprav nisva bila na snemanju," je povedala.

icon-expand Penny in Leonard sta se v seriji poročila, igralca pa sta se v resničnem življenju razšla. FOTO: Profimedia