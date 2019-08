Zakaj Tom Cruise nima stikov s hčerko Suri?

Tom Cruise naj svojega časa ne bi delil s hčerko Suri, saj ta ne pripada scientološki cerkvi. Igralec ima sicer na voljo 10 dni v mesecu za njuno druženje, vendar naj jih ne bi izkoriščal. V javnosti se skupaj nista pojavila že od leta 2013.

Igralec Tom Cruise in njegova hči Suri Cruise, ki jo ima z nekdanjo ženo, igralko Katie Holmes, naj ne bi imela nikakršnih stikov. Tuji mediji poročajo, da se zvezdnik z njo ne sme družiti zaradi scientologije – religiji podobne skupine prepričanj in njim sorodnih dejavnosti. Težavo naj bi predstavljalo to, da Suri ni članica omenjene religije, na katero že vrsto let prisega njen oče. Poročajo tudi, da ga v javnosti s hčerko niso videli že od leta 2013.

Težavo predstavlja to, da Suri ni članica scientološke religije, na katero že vrsto let prisega njen oče. FOTO: Profimedia

Kot je povedala nekdanja scientologinja Samantha Domingo, religija verjame v reinkarnacijo, zato so prepričani, da Suri v resnici ni njegov otrok – je le spiritualno bitje v telesu njegove hčerke in ga zato verjetno ne moti, da se ne vidita. Na njene navedbe se je že odzval predstavnik scientološke cerkve: "Te besede so izmišljene in mečejo slabo luč na cerkev." Igralec naj bi po ločitvi leta 2012 dobil dovoljenje, da lahko Suri vidi deset dni na mesec, vendar se dogovora ne drži, razlog za to pa naj ne bi bil prenatrpan urnik. "Tako se je odločil, ker ni scientologinja," je za tuje medije povedal vir blizu igralca. Tudi Surijina mama, Katie Holmes, je scientologiji dala priložnost medtem, ko sta bila s Cruisom poročena, vendar ji kultu podobne prakse cerkve niso bile po godu. Igralka ugibanj o odnosu med njenim nekdanjim možem in Suri še ni komentirala. Pisec in kritik scientologije, Tony Ortega, pa predvideva, da morda njun ločitveni sporazum določa, da igralka ne sme komentirati religije, saj bo le tako obdržala polno skrbništvo nad hčerko.

Katie Holmes, Tom Cruise in njuna hčerka Suri Cruise leta 2009. FOTO: Profimedia