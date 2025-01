Zakaj Tom Holland svoje Zendaye ne želi spremljati na rdeči preprogi?

OGLAS

Zvezdniški pari se pogosto radi skupaj pojavijo na družabnih dogodkih in tako javno izkažejo podporo svojemu partnerju. Ali pa želijo le opozoriti na to, da tudi oni obstajajo, čeprav trenutno niso v središču pozornosti. A to ne velja za Toma Hollanda in Zendayo, ki ju zelo redko ujamemo skupaj na rdeči preprogi.

Tom Holland je razkril, zakaj svoje drage Zendaye ne želi spremljati na rdeči preprogi. FOTO: Profimedia icon-expand

Zvezdnika, ki le občasno razkrijeta kakšno sočno podrobnost iz svojega zasebnega življenja, se redko pojavita skupaj v javnosti, priljubljeni igralec pa je zdaj razkril tudi, zakaj svoje drage ne želi spremljati na premierah. "Ker to ni moj trenutek, to je njen trenutek, in če greva skupaj, gre kar naenkrat za naju," je povedal za revijo Men's Health.

28-letnik, ki je zaslovel z vlogo Spidermana, se tako lani ni udeležil premier dveh največjih filmskih uspešnic, v katerih je zaigrala Zendaya. Lani sta na filmska platna prišla nadaljevanje filma Dune: Peščeni planet in film Izzivalci, v obeh pa 28-letnica blesti v glavnih vlogah.