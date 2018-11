Zakaj v vsakem izmed nas tiči delček Bridget Jones?

3. Bridget se zaveda pomembnosti ustvarjanja seznamov. Predvsem seznamov 'za' in 'proti'. Verjetno se je že marsikomu pripetilo, da se je pred pomembno življenjsko odločitvijo lotil pisanja seznamov, ki so govorili v prid ali proti našemu nadaljnemu koraku. V Bridgetinem primeru je šlo za seznam, ki ji je pomagal pri izbiri pravega partnerja.

2. Bridget razume, kako deluje zakon univerzuma. Takoj, ko uspe šno prebrodiš eno težavo, se namreč pojavi pet novih – in kdo drug kot Bridget je znal bolje sprejeti, da tako pač je in pogumno zakorakati težavam nasproti.

1. Bridget poje in pleše, ko je sama v svojem stanovanju. Tako kot marsikdo izmed nas. Zagotovo ni takšnega junaka, ki se kdaj v življenju ne bi znašel doma v pižami ali razvlečeni trenirki in poplesaval ter prepeval,kot bi se mu šlo za življenje.

Zgodba torej pripoveduje o Bridget, samski ženski v tridesetih letih, ki je prepričana, da imajo vsi ostali razen nje nekakšno intimno zvezo. Nima velikih ambicij: rada bi le našla pravo ljubezen in shujšala. A to se zdi nedosegljivo. Njeno ljubezensko življenje je v stalni krizi. Z novim leto m se odloči, da bo vzela življenje v svoje roke in začela pisati dnevnik ... In zakaj lahko prav iz te romantične komedije in fiktivnega lika Bridget Jones potegnemo toliko iztočnic, ki sovpadajo z dogodki, ki nas pogosto doletijo v resničnem življenju?

Dnevnik Bridget Jones je nastal leta 1995 kot kolumna v britanskem časopisu Independent, pod katero se je podpisala novinarka Helen Fielding . Šlo je za brilijantno zabav en tedenski povzetek življenja samske ženske v tridesetih, ki išče ljubezen v zmedenem post-feminističnem svetu. Ko je Fieldingova leta 1996 napisala roman, je Bridget Jones postala globalni kulturni fenomen. Knjigo so prodali v več kot štirih milijonih izvodov, Bridget pa je postala simbol želj a in zmede žensk po vsem svetu.

Pisanje seznamov 'za' in 'proti'

5. Bridget Jones je prehodila trnovo pot razmerja z moškim, ki se ni želel vezati. In spet, kdo izmed nas se ni vsaj enkrat znašel v odnosu z nekom, ki preprosto 'še ni bil pripravljen'?

4. Novoletne zaobljube so zahtevne in težko uresničljive. Da, ponovno se lahko najdemo v zgodbi Bridget Jones, ki je vsako leto sprejela pomembno novo letno zaobljubo, katere se seveda ni uspe la držati. Kljub temu pa je vztrajala.

6. Bridget Jones je govorila 'preveč'. Da, ponovno situacija, v kateri se mnogi znajdemo, ko nam je neprijetno ali preprosto želimo premostiti prvotno zadrego in mučno tišino z nekom, ki ga pravzaprav ne poznamo dovolj dobro, da bi z njim lahko govorili o nečem konkretnem. Blebetamo. In prav to je počela Bridget.

7. Za nikogar se ni bila pripravljena spremeniti. Vsi smo kdaj želeli spremeniti nekaj na sebi – bodisi v načinu obnašanja ali pri našem videzu, da bi ugajali nekomu, ki nam je všeč ... Na koncu smo vseeno spoznali, da je najbolje, če ostanemo zvesti sami sebi. Z vsemi pomanjkljivostmi, ki jih imamo. 'Prava' oseba se bo vedno zavedala, da nihče ni popoln in bo znala naše 'posebnosti' tudi spoštovati.

In če vas to ni prepričalo, ne zamudite ogleda filma Dnevnik Bridget Jones, ki bo na sporedu nocoj ob 21.40 na POP TV in se prepričajte sami – prav gotovo boste uspeli najti vsaj eno podobnost z dogajanjem v vašem življenju, v nasprotnem pa se boste vsaj nasmejali.