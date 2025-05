V Cannesu se tik pred podelitvijo soočajo z izpadom električne energije

O zmagovalcih tokratnega cannskega filmskega festivala letos odloča žirija pod vodstvom igralke Juliette Binoche. Film iranskega režiserja Panahija z angleškim naslovom It Was Just an Accident po poročanju nemške tiskovne agencije dpa , velja za enega od najbolj impresivnih filmov letošnjega tekmovalnega programa v Cannesu. Iranski režiser, ki so mu v domovini za več let prepovedali delati in potovati, se je s tem na skrivaj posnetim filmom prvič po več kot 15 letih vrnil na kakšen velik filmski festival.