Zaključena petnajstletna bitka za zapuščino Jamesa Browna

Smrt zvezdnika je povzročila serijo bizarnih dogodkov. Težave so se pričele, ko je Tomi Rae Hynie, njegova nekdanja partnerica, ki se je predstavljala za njegovo ženo, ostala pred vrati njegovega 24 hektarjev velikega posestva. Fotografi so jo takrat ujeli med jokom ob železni ograji, ko je prosila, da jo znova spustijo v domovanje.

V času od njegove smrti je bilo vloženih več kot deset tožb, ki so se nanašale na njegovo premoženje, v njih pa so posamezniki trdili, da imajo do njih pravico. Šlo je za nekatere dele njegove zapuščine v vrednosti med tremi in devetdesetimi milijoni evrov. Bitka se je dotaknila tudi problema, kaj storiti s posmrtnimi ostanki megazvezdnika. Družinski člani so se glede tega prepirali kar dva meseca, med tem pa je Brown ležal v zlati krsti pogrebnega zavoda. Kasneje so ga pokopali na Beech Islandu v Južni Karolini, na domu ene od njegovih hčera. Ostali družinski člani so želeli njeno hišo spremeniti v muzej, podoben Elvisovemu Gracelandu, vendar se ideja ni obnesla.