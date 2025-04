Zakon Bastiana Schweinsteigerja in Ane Ivanović naj bi se znašel v težavah

Po poročanju nemških medijev naj bi se zakon Ane Ivanović in Bastiana Schweinsteigerja znašel v domnevnih težavah. Kot piše Bunte , naj bi nemški nogometaš in srbska teniška igralka končala svoj devetletni zakon, revija pa je razkrila, da zakonca že dva meseca živita ločeno. Enako je poročal tudi nemški Bild .

Schweinsteiger večino časa preživi v Münchnu, Ivanovićeva pa je z njunimi tremi sinovi Luko , Leonom in Theom v Beogradu. Zakonca domnevnih težav in z njimi povezanega domnevnega razhoda javno še nista komentirala. Zadnjo skupno objavo na družbenem omrežju, ki je bila plačana, sta delila marca letos.

Bastiana in Ano so prvič skupaj opazili leta 2014. Par se je poročil leta 2016 v Benetkah, na razkošni slovesnosti z ožjimi prijatelji in družino. Dve leti pozneje sta dobila prvorojenca, leta 2020 se je rodil Leon, njun najmlajši pa je na svet prijokal lani.