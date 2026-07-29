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Tuja scena

'Zakon med Lopezovo in Affleckom je bila marketinška poteza'

Los Angeles, 29. 07. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
K.A.
Jennifer Lopez in Ben Affleck

Med svojim prvim zakonom naj bi varala svojega moža z razvpitim Diddyjem, njena zadnja poroka z Benom Affleckom pa je bila le premišljena marketiška poteza. Tako je prepričan prvi mož Jennifer Lopez, ki je nedavno brez dlake na jeziku spregovoril za tuje medije in odločno zatrdil, da je vse, kar mediji pišejo o njej le laž.

"Poroka med Jennifer Lopez in Benom Affleckom leta 2022 je bil skrbno zasnovan marketinški oziroma PR trik, s katerim je ponovno pritegnila pozornost javnosti," so besede, s katerimi je Ojani Noa opisal zadnji poskus svoje nekdanje žene, da ljubezen z igralcem, točno 20 let po odpovedani poroki, znova okrona z zakonom. 

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta se poročila leta 2022.
Jennifer Lopez in Ben Affleck sta se poročila leta 2022.
FOTO: Instagram

Prvi mož slavne pevke, s katerim je bila leta 1997 poročena le 11 mesecev, do oltarja pa sta se sprehodila po enem letu zveze, je za britanski The Sun odprl svojo dušo in zatrdil, da mariskaj kar mediji pišejo o njen sploh ni res. "Vse je laž. Tudi zgodba o tem, da je preden je zaslovela živela v bloku in odraščala v skromnih delovnih pogojih, je izmišljotina," je dejal in nadaljeval: "Ko sem jo spoznal, je živela zelo prijetno, v srednjem razredu. Že z 18 leti je začela delati na televiziji, imela je denar, mati pa je bila učiteljica."

Ojani Noa je brez dlake na jeziku spregovoril o svoji nekdanji ženi.
Ojani Noa je brez dlake na jeziku spregovoril o svoji nekdanji ženi.
FOTO: Profimedia

Noa je med drugim razkril tudi, da je zvezdnica v času, ko je bila z njim poročena, imela afero z nekom drugim. "Prevarala me je z raperjem Seanom Diddyjem Combsom," je povedal brez zadržkov in prvič tudi javno razkril, da naj bi ji zvezdnik grozil in jo verbalno zlorabljal, to pa naj bi privedlo tudi do tega, da se je Jennifer bala za svoje življenje. Pevka je z Diddyjem začela hoditi leta 1999, dve leti pozneje pa sta se razšla. Njuno razmerje je znova pritegnilo pozornost javnosti, potem ko je bil raper obtožen vodenja mreže za trgovino z ljudmi v namene spolnega izkoriščanja in je bil lani spoznan za krivga po dveh točkah obtožnice, povezanih s prevozom oseb za namene prostitucije. 

Jennifer Lopez in Sean Diddy Combs sta bila kratek čas par.
Jennifer Lopez in Sean Diddy Combs sta bila kratek čas par.
FOTO: Profimedia

Prvi mož pevke še trdi, da se je J.Lo v nekem trenutku z Diddyjem razšla, zato sta se Noa in Jen odločila znova obuditi njuno razmerje. A se je zapletlo - raper se je nepovabljen pojavil na rojstnodnevni zabavi Jenniferine asistentke v Los Angelesu. "Pristopil sem k njemu in rekel, naj odide. Rekel mi je, naj se umaknem. Vprašal me je, kdo sem, in odgovoril sem mu, da je spal z mojo ženo," je povedal in dodal, da je bila prav 57-letnica tista, ki je poskušala umiriti situacijo. "Postavila se je med naju in prosila Diddyja, da gre, a ni odšel. Na koncu večera je odšla z njim, zato sem bil jezen nanjo," je še razkril. 

Jennifer in Ojani Noa sta bila poročena le 11 mesecev.
Jennifer in Ojani Noa sta bila poročena le 11 mesecev.
FOTO: Profimedia

Nekaj tednov pozneje naj bi ga Jen vsa prestrašena poklicala in dejala, da je spet prišel k njej, zato je Noa prosila, da pride še on. "Ko sem prišel, je bilo povsem temno. Nikogar nisem videl, ker se je skrival. Takoj, ko sem se usedel v avto, je začel kričati, da je vedel, da sem notri. Jennifer je bila na balkonu in me prosila, naj se ne borim z njim, ker se je bala. Rekla mi je, da ima orožje, vendar sem ji zatrdil, da ga bom premagal. Mi je pa že kdaj prej povedala, da je sposoben narediti grozne stvari," je povedal in dodal, da ga je malo izzival, saj je bil prepričan, da bi ga lahko premagal. Sosedje so nato poklicali policijo, raper pa je pobegnil. 

jennifer lopez ben affleck poroka marketinška poteza nekdanji mož Ojani Noa

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JB2024
29. 07. 2026 08.14
Nujno preberite članek pred objavo. Onedva? Vendar pa? Noa je prisla? A ni fant?!
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GUNDABAD
29. 07. 2026 08.08
težek ego
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