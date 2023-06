Zakon Natalie Portman v škripcih: jo je mož prevaral s 25-letnico?

Je zakon Natalie Portman in njenega moža Benjamina Millepieda tik pred propadom? Kot so za ameriške medije potrdili viri blizu zakoncev, naj bi bil razlog za težave baletnikov skok čez plot s 25-letno Francozinjo, kljub nezvestobi pa naj bi se par odločil, da bo poskušal rešiti zakon. Konec maja so igralko in njenega moža fotografi ujeli med obiskom Beyoncejinega koncerta.

"Nista se razšla in poskušata urediti stvari. Ben dela vse, kar lahko, da bi mu Natalie odpustila. Rad ima njo in njuno družino," trdi vir in dodaja, da je igralka znana po tem, da varuje svojo zasebnost, trenutno pa ji je najbolj pomembna zaščita otrok. Kot še poročajo ameriški mediji, so bile težave v zakonu javna skrivnost med snemanjem njenega novega filma May December novembra lani, na promocijo filma v Cannesu pa je prišla brez moža.

Portmanova in Millepied sta se spoznala leta 2009 na snemanju filma Črni labod, za katerega je naredil koreografijo. Poročila sta se leta 2012, skupaj pa imata dva otroka, 12-letnega sina Alepha in 6-letno hčerko Amalio.