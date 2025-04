Zakon Schwarzeneggerja in Marie Shriver: Od ljubezni do uničujočih razkritij

Maria Shriver, nekdanja žena Arnolda Schwarzeneggerja, je v svojih spominih iskreno spregovorila o njunem dolgotrajnem zakonu, ki se je začel z obljubami in ljubeznijo, končal pa v bolečini in z zlomljenim srcem. Opisala je intenzivna čustva, ki jih je doživljala ob koncu zakona, vključno z žalostjo, zmedo, jezo in tesnobo, ter razkrila, kako je bila zaradi tega čustveno izčrpana in odtujena od svojega prejšnjega življenja.

Maria Shriver je spregovorila o zakonu z nekdanjim možem Arnoldom Schwarzeneggerjem. Nekdanja prva dama Kalifornije je o svoji desetletja dolgi romanci z igralcem spregovorila v svoji novi knjigi spominov – vse od njunih začetkov do njegove afere z družinsko gospodinjo Mildred Baena."Popeljalo te bo od tam do sem / Od ljubezni in svobode / V bolečino in zapor." je zapisala v pesmi z naslovom At First Love v knjigi spominov I Am Maria.

"Vse se je zgodilo na prvi pogled / Padel si / Trdo si padel / Nikoli si ne bi zares mogel povrniti svojih oči / Ali svojega srca," je nadaljevala Maria in dodala: "Tvoje oči nikoli niso bile enake in nikoli ne bodo / Tvoje srce je odprto in nato zlomljeno." Maria in Arnold, ki sta se poročila leta 1986, sta se razšla leta 2011, potem ko je v javnost prišla njegova afera z njuno gospodinjo Mildred Baena in dejstvo, da je z njo spočel sina Josepha Baeno, ki se je rodil le nekaj dni za njegovim starejšim polbratom Christopherjem. Novica je prišla na dan šele, ko je bil Joseph star okoli sedem let. Maria in Arnold sta se dokončno ločila leta 2021. V drugi pesmi z naslovom "Time Stood Still" se je 69-letnica navidezno dotaknila trenutka, ko je sedaj 77-letni Arnold priznal svojega sina Josepha Baeno, ki ga je imel z Mildred. "Slišala sem besede / Toda razpustila sem se, nisem bila tam," je zapisala Maria, ki ima z Arnoldom štiri otroke: Katherine Schwarzenegger Pratt, Christino Schwarzenegger, Patricka Schwarzeneggerja in Christopherja Schwarzeneggerja. "Trenutek je spremenil vse / nič več ni bilo tako, kot je bilo," je dodala.

"Kar se mene tiče, je občutke, ki sem jih čutila ob koncu zakona, težko opisati z besedami," je zapisala v drugem poglavju in dodala: "Bila sem razjedena od žalosti in pretresena z zmedo, jezo, strahom, žalostjo in tesnobo. Počutila sem se čustveno izčrpano in bila sem odtujena od življenja, kot sem ga poznala," je zapisala. Na koncu knjige po poročanju E!News dolgoletna novinarka prizna, da je zakon prebolela: "Nikoli nisem ugotovila, da sem v resnici rešila sebe / Izbrala sem njega, da me reši / Nikoli se nisem zavedala, da bom morala rešiti sebe / Izbrala sem ga, da me zaščiti / Toda morala sem se naučiti, da se bom morala zaščititi sama," je zapisala in dodala:"Ljubila sem te na različne načine / Vem, da si tudi ti mene ljubil na različne načine / In zato te osvobajam / Svoboden si in končno sem tudi jaz / Izpustila sem to."