Zakon Tori Spelling in Deana McDermotta v velikih težavah

"Trenutno se Tori in Dean sploh ne razumeta. Že nekaj časa je tako. On je želel zapustiti Tori in oditi od doma, a tega ni storil zaradi otrok. Zaradi tega mu je zelo težko," je dejal vir. Tori je sicer na snemanju svojega novega projekta in trenutno ne biva v Los Angelesu, to pa naj bi bilo dobro za par. "Ona je na snemanju in to jima dobro dene. Morda bo Tori sedaj zbrala moči in naredila tisto, kar je dobro zanjo. Težave imata že zelo dolgo, Dean je v tem času že razmišljal o selitvi k prijateljem, a je ostal zaradi otrok," je še razkril vir.