Nicole in Tom sta bila skupaj 11 let.

Nicole Kidman in Tom Cruise sta se spoznala na snemanju filma Dnevi grmenja, med njima so preskočile iskrice in na božični večer istega leta sta si izmenjala zaobljube. Par je posvojil dva otroka, deklico Isabello Jane, rojeno 1992 ter dečka Connorja Anthonyja (1995). Par se je ločil po enajstih letih zakona, takrat je bila Nicole v tretjem mesecu nosečnosti, a je na žalost splavila. Kaj je bil razlog za ločitev, nista nikoli javno obeležila.

Zvezdnica je glede nekdanjega zakona s Tomom zelo zadržana in o tem ne želi govoriti. Ker pa je Hollywood zadnja let poln obtožb, namigovanj in govora o spolnih zlorabah, se je odločila, da vseeno temu nameni nekaj besed. "Biti poročena pri 22 letih s Tomom Cruisom je nekaj, o čemer ne govorim rada, sploh ker sem zdaj poročena z moškim, ki je moja velika ljubezen in se mi zdi skoraj nespoštljivo," je zapisala za revijo The Cut ter dodala, da jo je ravno zakon z zvezdnikom obvaroval zlorab ter nadlegovanja: "Poročila sem se zelo mlada, a zame ni šlo za moč, ampak za zaščito. Poročila sem se iz ljubezni, toda zakon z izjemno vplivnim moškim me je obvaroval spolnega nadlegovanja," ter priznala tudi, da se je počutila, kot da je v kokonu.

Zapisala pa je tudi, da je kljub zaščiti doživela trenutke, proti katerim se bori gibanje #MeToo, a poudarila, da jih ne želi razkriti – vsaj ne v tem zapisu.