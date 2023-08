Zakonca Beckham naj bi prekinila prijateljstvo s Harryjem in Meghan

Anonimni vir je za The Mail on Sunday dejal, da je prijateljstva med Davidom in Victorio Beckham ter princem Harryjem in Meghan Markle konec. Razlog naj bi bilo dejstvo, da sta zakonca Beckham razkrivala zgodbe o kraljevem paru. Po navajanju britanskega tabloida je nekdanji nogometaš "popolnoma besen" zaradi obtožb, ki naj bi od Harryja in Meghan nanj letele med napetim telefonskim klicem. "Sedaj je zelo malo verjetno, da se bodo znova spoprijateljili," je povedal vir.