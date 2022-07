Zakonca Beckham ob 23. obletnici poroke uživata v dubrovniških lepotah

David in Victoria sta se odločila nekaj dni po obletnici poroke preživeti tudi v okolici Dubrovnika. Izbrala sta samostan, ki ga je obnovila grofica Francesca von Habsburg in velja za eno od najbolj prestižnih in priljubljenih nastanitev na Jadranu. Tam je svoj rojstni dan proslavila tudi njuna hči Harper Seven.

Zvezdniški par Victoria in David Beckham sta pred kratkim prispela na Hrvaško. 48-letna modna oblikovalka, nekdanja članica zasedbe Spice Girls, in leto mlajši mož, nekdanji nogometaš, sta v okolici Dubrovnika proslavila tudi 23. obletnico poroke, veselili pa so se tudi ob rojstnem dnevu njune hčere Harper. Beckhamovi so izbrali prestižno namestitev, gre za luksuzni kompleks Lopud 1483, ki se nahaja na istoimenskem otoku. Utrinke z oddiha so sledilci lahko ujeli tudi na družbenih omrežjih, na Instagramu sta zakonca delila tudi delček praznovanja male Harper. Družina, ki uživa na točki nedaleč od Dubrovnika, se pusti razvajati v frančiškanskem samostanu. Tega je Francesca von Habsburg, ena izmed najbolj vplivnih evropskih zbirateljic umetnin, preobrazila v dih jemajoči butični hotel, ob katerem se ponašata tudi muzej in zvonik. Pred zgradbo se zaradi velikih imen, ki so v njej našla nekaj miru, nahaja tudi varnostna služba, Beckhamovim je zato popolna zasebnost zagotovljena. Cena nočitve v kompleksu se giblje okrog 1400 evrov, najem za deset oseb se lahko povzpne do desetih tisočakov. Nekdanja pevka in nogometni zvezdnik sta pred tem obiskala tudi slavno restavracijo Bowa na otoku Šipan, pred tem pa jasno postavila en pogoj - brez fotografiranj med intimno večerjo.