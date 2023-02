Zakonca Beckham ob dnevu zaljubljencev objavila stare skupne fotografije

Ob letošnjem valentinovem so nekateri znani obrazi z objavo skupnih fotografij svetu sporočili, kako zelo so zaljubljeni. Med tistimi, ki svojo srečo zelo radi objavljajo, sta tudi zakonca Beckham , ki sta poročena že 24 let.

Pred kratkim je podjetnica za The Business of Fashion spregovorila tudi o njuni poroki, ki se je zgodila leta 1999 na gradu Luttrellstown. "Najin dan je bil veliko bolj intimen, kot so ga prikazali mediji," je takrat razkrila in dodala, da so si vsi predstavljali, da je bila poroka ogromna, a da to ne drži. "Rada se zabavam. Zelo trdo delam in to, kar počnem, jemljem zelo resno. Želim biti odlična žena, res odlična mama, vendar se želim tudi zabavati," je še povedala.