Zakonca Beckham obletnico poroke obeležila z ikoničnimi vijoličnimi oblekami

Če kdo, potem David in Victoria Beckham nikoli ne razočarata s svojo izvirnostjo. Priljubljena zakonca sta te dni obeležila 25. obletnico poroke in to s prav posebno objavo. Ponovno sta se namreč oblekla v svoje ikonične vijolične obleke, ki sta jih nosila na svoji poroki leta 1999 ob razrezu torte. Ob četrt stoletja zakona sta pozirala na prestolih in znova dokazala, da sta resnično kralj in kraljica.

Seveda sta se ob tej priložnosti tudi fotografirala. In tudi pri poziranju sta bila izvirna. Odločila sta se namreč za sedenje na prestolih, medtem ko se držita za roke. Zvezdnika sta tako znova dokazala, da sta preprosto kralj in kraljica tako objav na družbenih omrežjih kot en drugemu v zasebnem življenju. "Poglejte, kaj smo našli," je sicer ob fotografijo v šaljivem slogu pripisal nekdanji nogometaš.

Ni povsem jasno, ali so to dejansko obleke iz njune poroke, ali sta si manekenka in športnik ob tej priložnosti dala izdelati kopije. Sta pa v komentarjih požela navdušenje sledilcev. "Ikonično, tega se spomnim, kot bi bilo včeraj," je zapisal eden od sledilcev, spet drugi pa je dodal: "David, ti si kot fino vino, ki se odlično stara." Njuno fotografijo je komentiral tudi voditelj Andy Cohen, ki je zapisal: "Še vedno vama odlično pristojijo."

Srebrno obletnico poroke sta danes 50-letnica in 49-letnik dočakala na današnji dan, 4. julija. Pred 25 leti je slavna podjetnica na ta dan kot modna navdušenka nosila več različnih oblek. Njeno poročno obleko brez naramnic je ustvarila oblikovalka Vera Wang. Poročni sprejem je potekal na gradu Luttrellstown na Irskem in takrat sta se ženin in nevesta preoblekla v vijolične obleke. Njun prvi sin Brooklyn Beckham, ki je bil takrat star točno štiri mesece, je bil prav tako usklajen z mladoporočencem, saj ga je slavna mama oblekla v vijolične odtenke in mu nadela kavbojski klobuk.