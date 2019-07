Zakonca Beckham praznujeta 20. obletnico poroke: ni bilo vedno vse rožnato

Zdajšnja zakonca Beckham sta se spoznala leta 1997 na dobrodelni nogometni tekmi in se začela bolje spoznavati na nadaljnih skromnih zmenkih daleč od oči javnosti. Všeč jima je bilo, da prve tri mesece nihče ni vedel, da preživljata čas drug z drugim, tako sta se lahko velikokrat na skrivaj dobila. "Najin prvi poljub se je zgodil kar na parkirišču neke restavracije," je povedal Beckham in dodal, da sta se vozila na najrazličnejše kraje in da so bili to zares čudoviti časi njune zveze.

Tri mesece po zaroki je par naznanil rojstvo prvega sina in njuni oboževalci so bili nad tem navdušeni. Ko sta izvedela, da je Victoria noseča, sta bila ravno blizu v New Yorka in sta zato prvorojenca poimenovala kar Brooklyn .

Svojo ljubezen sta tako želela ovekovečiti čisto tradicionalno. David je pred Victorio pokleknil januarja leta 1998 in ji na prstanec nataknil kar tri karate. Kmalu po naznanitvi zaroke je par veselo novico proslavil na romantičnem oddihu v Španiji. Njuna zveza je začela pritegovati vse več pozornosti in kmalu sta postala najbolj odmeven par v Angliji, ki so ga mediji poimenovali Posh in Becks. Spremljali so vsako njuno potezo.

In končno je napočil dan poroke. Najbolj slaven angleški par se je poročil julija 1999 na gradu Luttrellstown na Irskem. Davidova priča je bil njegov soigralec Gary Neville , sin Brooklyn pa je pomagal nositi prstana. Victoria je nosila prelepo dolgo obleko oblikovalke Vere Wang v barvi šampanjca. Ob trenutku, ko sta postala mož in žena pa so iz kletke spustili golobico, v znak njune, kot kaže, večne ljubezni.

Kljub temu, da je imela Victoria veliko obveznosti s skupino Spice Girls, saj so imele leta 2007 svetovno turnejo, se je njun zakon zdel močnejši kot kadarkoli prej. Sinovi pa so se prav dobro namestili v udobju slave svojih staršev.

Ko so prebrodili vsa namigovanja in dvome, se je leto kasneje, 2005, rodil že tretji sin Cruz . Madridsko poglavje so vrgli čez ramo in s selitvijo v Los Angeles potrdili svoj bleščeči status. David je takrat namreč podpisal za ekipo LA Galaxy. Tam sta začela navezovati stike s hollywoodskimi zvezdniki, kot so Tom Cruise in njegova žena Katie Holmes ter Will Smith in njegova žena Jada . Takrat je Victoria spoznala tudi Evo Longorio , s katero sta še danes zelo tesni prijateljici.

Leto po selitvi sta bila na videz popolna zakonca Beckham soočena s špekulacijami, da naj bi imel nogometaš afero z madridsko asistentko Rebecco Loos . Strokovnjaki so po vseh teh medijskih poročanjih o tem domnevnem skoku čez plot povedali, da je to najbolj odmevna zgodba po smrti Diane. David je vsa namigovanja označil za absurdna. Le teden po tem je avstralska manekenka Sarah Marbeck zatrdila, da je nogometaš tudi z njo preveral svojo ženo. Victoria pa je kljub vsemu podprla svojega moškega, ko se je prah že nekoliko polegel: "Ne bom lagala, bilo je zelo težko obdobje. Bilo je hudo za vso našo družino, ampak sem dojela, da bi veliko ljudi lagalo za denar."

Naslednje leto je David začel igrati pri španskem velikanu Real Madridu, kjer so ga kupili za skoraj 30 milijonov evrov. In cela družina je spakirala kovčke ter se preselila v špansko prestolnico.

Družina je bila presrečna, ko se je trem sinovom v družini leta 2011 pridružila deklica Harper Seven . Bratje so dojenčico takoj vzljubili. Mama Beckham pa je kljub novemu članu še vedno trdo delala, saj je promovirala svojo novo modno znamko.

Po dvajsetih letih športne kariere je David leta 2013 uradno naznanil svojo upokojitev. To je bilo tudi leto, ko so se Beckhamovi preselili nazaj v Združena kraljstva, ker so kupili razkošno vilo v zahodnem Londonu.

Čeprav je David prenehal podpisovati nogometne pogodbe, pa je sklenil kar nekaj dobičkonosnih poslov. Victoria je medtem odprla novo modno trgovino v Londonu.

Ker vsak zakon potrebuje nekaj obnove

Čeprav so na vsake toliko časa na površje spet prišla namigovanja o nezvestobi in škripanju v zakonu, je Victoria leta 2015, ob 16. obletnici poroke, vsa namigovanja utišala: "Blagoslovljena sem, da imam čudovitega moža ter lepe, zdrave in vesele otroke. Seveda veliko potujeva, vendar si vedno vzameva čas za naju in za družino. Nič nama ni treba dokazovati. Ljubiva se, paziva drug na drugega in sva močna, tako kot partnerja in kot štarša." Leta 2017 sta v krogu najbližjih obnovila poročne zaobljube.

Recept za uspešen zakon

Pred dvema letoma je Victoria delila skrivnost za uspešno zvezo: "Ključ je v tem, da se z Davidom skupaj zelo zabavava. Če bi bila res tako nesrečna, kot sem videti na nekaterih fotografijah, moji otroci ne bi bili tako srečni, kot so. In zagotovo ne bi bila več poročena." O svojem možu pa je še povedala: "Je najbolj izjemen mož. Drug drugega dopolnjujeva. Vsak dan me navdihuje z otroci in s tem, kako se obnaša do mene, preprosto deluje. Srečna sva, da se imava."

Na Instagramu večkrat objavita fotografije otrok in drug drugega, kjer sledilcem pokažeta, da je njuna zveza trdna, da se podpirata in da je v njihovi družini ljubezen na prvem mestu. Očitno je temu res tako in naj 20. obletnica poroke govori sama zase.