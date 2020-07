Zakonca Beckham za hčerkin rojstni dan delila družinske posnetke

Harper Seven Beckham, najmlajša hčerka slavnega Davida in nekdanje članice zasedbe Spice Girls Victorie, je dopolnila devet let. Očka in mamica ter njeni trije bratje so ji čestitali tudi na družbenem omrežju, kamor so delili družinske videe in fotografije male slavljenke.

icon-expand Harper Seven praznuje 9. rojstni dan. FOTO: Profimedia Harper Seven Beckham na današnji dan praznuje deveti rojstni dan. Njena starša, ki sta pred dnevi praznovala 21. obletnico poroke, ter bratje so se na njen praznik spomnili tudi na družbenih omrežjih, kjer so ji vsak posebej čestitali in zaželeli vse dobro. ''Vse najboljše za 9. rojstni dan, Harper!!! Vsi te imamo radi," je uspešna modna oblikovalka Victoria Beckham zapisala na Instagramu pod objavljeni video, ki ga je podložila s pesmijoIsn't She LovelyStevieja Wonderja. V njem je združila nekaj najbolj prikupnih fotografij in posnetkov, ki so nastali med hčerkinem odraščanjem. Med drugim tudi posnetek, na katerem Harper kaže plesne gibe. icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Svoji hčerki je čestital tudi očka David Beckham, ki ji je za osebni praznik prav tako kot njegova žena pripravil poseben video, v katerega je združil njune skupne in najbolj nepozabne trenutke. "Moji lepi punci. Vse najboljše najbolj posebni deklici . Očka te ima tako zelo rad," je zapisal ob objavi videa, za podlago pa je izbral pesem The Girl Is Mine, ki sta jo pred leti posnelaPaul McCartney in zdaj že pokojni Michael Jackson. Ob tem je še zapisal: "Najini pesem, na katero že od prvega dne vedno pleševa." icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Njen najstarejši brat, 21-letni Brooklyn je objavil na Instagramu čudovito fotografijo, na kateri sredi polja vijoličastega cvetja pozira v objemu male slavljenke. Pod fotografijo ji je voščil: ''Vse najboljše moji mlajši sestri. Tako zelo zelo te imam." icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Vse najboljše ji je zaželel tudi 17-letni Romeo Beckham: "Vse najboljše za 9. rojstni dan, Harper. Upam, da imaš čudovit dan. Zelo te imam rad." icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Najmlajši od bratov, 14-letni Cruzpa je objavil fotografijo iz otroštva, na kateri poriva otroški voziček, v katerem sedi mala Harper. Njegove rojstnodnevne želje so se glasile: ''Harper, vse najboljše. Zelo te imam rad. Želim ti najboljši rojstni dan.'' icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke