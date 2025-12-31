Naslovnica
Zakonca Bezos bosta 2026 pričakala z druščino milijarderjev

31. 12. 2025

Avtor:
E.M.
Zakonca Bezos bosta 2026 pričakala z druščino milijarderjev

Znano je, kje bosta na slovo od starega leta nazdravila sveže pečena zakonca Bezos. Opazili so ju na otoku Sveti Bartolomej, priljubljeni turistični lokaciji predvsem za premožne posameznike. Jeff in Lauren bosta v 2026 stopila na isti lokaciji kot zvezdnik lige NBA Michael Jordan, filmski producent David Geffen, lastnik ekipe Dallas Cowboys Jerry Jones in eden od očetov Googla Sergey Brin.

Mladoporočenca Jeff Bezos in Lauren Sánchez bosta v novo leto zakorakala na otoku Sveti Bartolomej. Če sta za božično slavje izbrala luksuzno smučišče Aspen, sta se tokrat odločila za čisto nasprotje. 2026 bosta tako pozdravila v kopalkah, na jahti, družbo pa jima bo delala smetana somilijarderjev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V bližini otoka je bilo v zadnjih dneh poleg Bezosove mega jahte moč opaziti še luksuzna plovila nekdanjega zvezdnika lige NBA Michaela Jordana, filmskega producenta Davida Geffena, lastnika ekipe Dallas Cowboys Jerryja Jonesa in enega od očetov Googla Sergeyja Brina. Tam so tudi številna imena iz poslovnega sveta.

Druščina milijarderjev bo v novo leto, če se bo seveda udeležila kakšne izmed organiziranih zabav, zaplesala v ritmih didžeja Calvina Harrisa in didžeja Dipla. In če njihovi plani za najdaljšo noč v letu zaenkrat ostajajo skrivnost, je znano, kaj so počeli pretekle dni. Po spletu je namreč zakrožil posnetek zakoncev Bezos med dnevno zabavo v eni izmed restavracij, kjer je Lauren Sánchez stopila na stol in zaplesala. Njen soprog je medtem sedel in ploskal v ritmu glasbe.

jeff bezos Lauren Sánchez novo leto

Millie Bobby Brown o negativnih komentarjih: Vsak dan sem jokala

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Žilefinska
31. 12. 2025 19.42
Hahah js sm pa mislu da bosta z nami v vaški gasilnci 🙂
Odgovori
+1
1 0
Delavec_Slo
31. 12. 2025 19.37
Kul, gremo zraven
Odgovori
+3
3 0
Sventevith
31. 12. 2025 19.26
Kakšne pomembne novice :)))) samo, da so šefi zadovoljni z vašim delom ;)
Odgovori
+1
1 0
seter73
31. 12. 2025 19.24
ja s kom pa butalci z Mescem, Maljavcem in Golobom??
Odgovori
+1
3 2
Morgoth
31. 12. 2025 19.43
Grejo se vlakca. Maljevac je lokomotiva.
Odgovori
0 0
periot22
31. 12. 2025 19.07
Pa koga brigata ta dva!
Odgovori
+8
8 0
EU Dig. Cenzura
31. 12. 2025 19.03
Koga to briga kaj bo on in kje bodo bili.
Odgovori
+6
6 0
MC King
31. 12. 2025 18.57
Pa DiCaprio ga bo prislonil, mogoče celo namočil.
Odgovori
+3
5 2
TITO50
31. 12. 2025 18.51
Tam kjer se bodo eden drugemu hinavili in kazali kaj imajo, bedniki.
Odgovori
+4
7 3
seter73
31. 12. 2025 19.25
to bolj velja za nase NVO in lenuhe na sociali
Odgovori
0 0
YouRangMyLord
31. 12. 2025 18.48
Sam da ne bosta sračke dobila.. ne od karija ali tatarca....
Odgovori
+4
6 2
