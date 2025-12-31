Zakonca Bezos bosta 2026 pričakala z druščino milijarderjev

Mladoporočenca Jeff Bezos in Lauren Sánchez bosta v novo leto zakorakala na otoku Sveti Bartolomej. Če sta za božično slavje izbrala luksuzno smučišče Aspen, sta se tokrat odločila za čisto nasprotje. 2026 bosta tako pozdravila v kopalkah, na jahti, družbo pa jima bo delala smetana somilijarderjev.

V bližini otoka je bilo v zadnjih dneh poleg Bezosove mega jahte moč opaziti še luksuzna plovila nekdanjega zvezdnika lige NBA Michaela Jordana, filmskega producenta Davida Geffena, lastnika ekipe Dallas Cowboys Jerryja Jonesa in enega od očetov Googla Sergeyja Brina. Tam so tudi številna imena iz poslovnega sveta.

Druščina milijarderjev bo v novo leto, če se bo seveda udeležila kakšne izmed organiziranih zabav, zaplesala v ritmih didžeja Calvina Harrisa in didžeja Dipla. In če njihovi plani za najdaljšo noč v letu zaenkrat ostajajo skrivnost, je znano, kaj so počeli pretekle dni. Po spletu je namreč zakrožil posnetek zakoncev Bezos med dnevno zabavo v eni izmed restavracij, kjer je Lauren Sánchez stopila na stol in zaplesala. Njen soprog je medtem sedel in ploskal v ritmu glasbe.