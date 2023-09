Zakonca Bieber po komentarjih o neskladnosti na tenis usklajeno oblečena

Družbena omrežja so takoj preplavili komentarji o tem, ali Justin sploh ve, kam se odpravljata, a temu sta naredila konec, ko sta se na tekmo teniškega turnirja odprtega prvenstva Združenih držav odpravila usklajena do potankosti. Oba sta nosila črni usnjeni jakni, Justin je pod njo oblekel belo majico in kavbojke, Hailey pa belo obleko.

Njuni oboževalci so prepričani, da sta s tem želela poslati sporočilo vsem tistim, ki so se jima po zadnjem nastopu v javnosti posmehovali. Ko sta opazila snemalca in fotografa, sta se smejala in dvignila roke v zrak. Zakonca sta spremljala tekmo Coco Gauff proti Elise Mertens. Gauffova, za katero sta navijala, je zmagala in kasneje dejala, da sta jo med dvobojem spodbujala.