Zakonca Bieber drugo obletnico poroke proslavila s piknikom

Odkar se je Justin Bieber poročil, svojo ljubezen do žene Hailey Baldwin rad pokaže na družbenih omrežjih. Tokrat je s svojimi oboževalci na Instagramu delil video, na katerem njegova žena prepeva pesem Never Call Me , ki jo izvaja 32-letna ameriška pevka Jhené Aiko . Pod video je zapisal, da praznujeta dve leti zakonske zveze.

26-letni Bieber je z oboževalci delil še dva selfija, na prvem oba pozirata z našobljenimi ustnicami, na drugem pa sta precej bolj sproščena. Priljubljeni pevec je fotografijo pospremil z besedami: "Zabavna nedelja."

Justin in Hailey sta se prvič spoznala kot otroka leta 2009, ponovno pa sta se srečala nekaj let pozneje v cerkvi Hillsong v New Yorku. Julija 2018 sta se na Bahamih zaročila, poročila pa sta se le dva meseca kasneje na skrivni ceremoniji v New Yorku. Septembra 2019 sta priredila večjo poročno slovesnost v Južni Karolini.