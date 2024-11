Zakonca Bieber prvič na noč čarovnic v troje: mali Jack dobil svoj kostum

Hailey in Justin Bieber sta še lani noč čarovnic praznovala povsem brezskrbno in predvsem v dvoje, letos pa se je njuna družinica povečala za še enega člana. Avgusta sta namreč postala starša sina Jacka Bluesa , a se kljub temu niti tudi tokrat nista odpovedala praznovanju najbolj strašne noči v letu.

Svoj prvi kostum je tako dobil tudi dvemesečni deček. Seveda sta njegova slavna starša poskrbela za to, da so bili vsi trije usklajeni. Izbrala sta si like iz priljubljene risanke Kim Possible. Manekenka se je našemila v glavno junakinjo Kim, Justin pa je prevzel vlogo njenega pomočnika Rona. Jack je dobil vlogo vlogo Ronovega hišnega ljubljenčka Rufusa, prikupne podgane, ki izmišljen lik spremlja na vsakem koraku.