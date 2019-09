Zakonca Bieber se bosta poročila tudi cerkveno: Hailey proslavila dekliščino

Zakonca Hailey Baldwin in Justin Bieber bosta svojo ljubezen in zakon okronala s še enim poročnim obredom. Baldwinova je pred kratkim slavila dekliščino, na fotografijah, ki so zaokrožile na družbenih omrežjih, pa je vidno, da so se dekleta dobro zabavala.

Na družbenih omrežjih so zaokrožile fotografije 22-letne Hailey Baldwin Bieber, ki se bo s soprogom Justinom Bieberjem konec tedna poročila tudi cerkveno. Spomnimo, zakonca sta se na skrivaj poročila septembra lani, zakonsko zvezo pa sta sklenila na matičnem uradu, brez velikega poročnega slavja. Zdaj bosta svoj skok v zakonski jarem nadgradila s pravo poročno slovesnostjo in povabljenci, poročni obred pa bo potekal v razkošni cerkvi v Južni Karolini. 22-letnica je na praznovanje svoje dekliščine povabila najožji krog prijateljic, med katerimi je bila tudi Kendall Jenner. Večer se je začel z večerjo v hollywoodski restavraciji Ysabel, nadaljeval pa v nočnem klubu Delilah. Dekleta so se zabavala v sproščenem vzdušju, prisotnega je bilo veliko smeha, objemanja in šaljivega poziranja. Čeprav so se številni oboževalci glasbenika Justina Bieberja zaradi njegovega priznanja, da bije boj z depresijo in anksioznostjo, dolgo spraševali, ali njegov zakon s Hailey visi na nitki, je zdaj jasno, da sta zakonca uspela premostiti vse ovire.