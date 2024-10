Zakonca Bieber skupaj v javnosti: Justinu je roka ušla na njeno zadnjico

Zakonca Bieber sta se v začetku leta resda srečevala z govoricami o ločitvi in nesoglasjih v zakonu, a sta jih kmalu utišala in sporočila, da bosta postala starša. Konec avgusta sta se Hailey in Justin razveselila svojega prvega otroka, zdaj pa so ju končno spet opazili tudi skupaj v javnosti. Manekenka je navdušila s svojo popolno postavo le osem tednov po porodu, pevec pa enostavno ni mogel umakniti rok s svoje lepe žene.