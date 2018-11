Zakonca Bieber sta rojstni dan zapečatila s 'sladkim' poljubom

Zakonca Justin Bieber in Hailey Baldwin sta po dolgoletnem poznanstvu pred kratkim sklenila zakonsko zvezo. Baldwinova je le nekaj dni pred svojim 22. rojstnim dnem tudi na družbenih omrežjih spremenila svoj priimek v Bieber, s čimer je dokončno potrdila resničnost njunega zakona. Zaradi intimnosti njunega poročnega obreda so se namreč številni spraševali, ali je resničen.

Zakonca sta skupaj proslavila manekenkin korak v njeno 23. leto starosti, na posnetkih, ki so bili objavljeni na Instagramu, pa je vidno, da je Justin poskrbel za romantično in obenem nekoliko navihano presenečenje. Svoji izbranki je zapel pesem, ji namenil nekaj iskrenih želja in ji v trenutku, ko je želela vzeti pladenj s torto – potisnil to v obraz.