Zakonca Bush spoznala vnukinjo Coro

Nekdanji ameriški predsednik George W. Bush in njegova žena Laura Bush sta se pred dnevi razveselila rojstva vnukinje Core Georgie. Ponosna dedek in babica sta deklico že spoznala in utrinek srečanja delila s svojimi sledilci.

icon-expand Laura in George W. Bush sta že spoznala malo Coro. FOTO: AP Barbara Bush, hčerka bivšega ameriškega predsednika Georgea W. Busha in Laure Bush, se je pred dnevi z možem Craigom Coynom razveselila deklice Core Georgie. 75-letni George in njegova 74-letna žena Laura sta najmlajšo članico družine že spoznala in na Instagramu objavila fotografijo s srečanja. Medtem ko ponosni dedek George v naročju drži vnukinjo, pa je njegova žena Laura naslonjena na naslonjalo ob njem. "Barbara je rodila v Mainu, nedaleč od družinskega doma, kjer sta s Craigom sklenila zakon. Cora je zdrava in zelo prisrčna, mi pa smo ponosni in zelo hvaležni," je ob rojstvu vnukinje zapisal 43. predsednik Združenih držav Amerike, ki je tako že četrtič postal dedek. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Barbara in Craig sta se do oltarja sprehodila leta 2018, kot je nevesta v preteklosti povedala za People, pa je šlo za "zelo kratko in prisrčno slovesnost", na katero je bilo povabljenih le 20 družinskih članov. Njena sestrična Wendy Wear Stapleton je za portal People povedala, da sta starša izbrala ime Cora Coyne, ker je Barbari všeč ujemanje črk pri krajšavi imena, pri čemer pa je hčerki dodala še srednje ime Georgia, ki ji ga je nadela po očetu in dedku. Veselo novico je s svojimi sledilci delila tudi Barbarina sestra dvojčica, voditeljica Jenna Bush Hager, ki je ob zapisu objavila tudi fotografije novopečenih staršev z dojenčico iz porodnišnice. PREBERI ŠE Hči Georgea W. Busha prvič postala mama