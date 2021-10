Zakonca Clooney blestela na filmski premieri

43-letna odvetnica za človekove pravice Amal in 43-letni George Clooney sta se na slavnostni premieri sprehodila pred fotografskimi objektivi. Slavna zakonca sta spregovorila o tem, kako je potekalo življenje z njunima zdaj že štiriletnima dvojčkoma, Aleksandrom in Ello, medtem ko so bili med pandemijo skupaj v karanteni.

"Bilo je dobro. Zaradi vsega dogajanja po svetu se počutiš zelo slabo," je igralec in režiser George Clooney povedal za Entertainment Tonight. "Toda najina otroka sta stara štiri leta, in ko se je to (pandemija) začelo, sta bila stara dve leti in pol, tako da v svetu nista veliko zamudila. Doma mi ju torej ni bilo treba učiti trigonometrije."