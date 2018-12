Zakonca Clooney blestela na podelitvi nagrad

ZaAmal in Georgea Clooneyjaje pomemben večer. Slavna zakonca sta se udeležila podelitve nagrad United Nations Correspondents Association,kjer je Amal postala prejemnica nagrade UNCA Global Citizen of the Year.

Po slavnostnem dogodku sta se zakonca odpravila nagrado še proslavit v znano newyorško restavracijo Cipriani. Amal je ta večer nosila čudovito temnomodro in belo obleko s tankimi naramnicami, lase pa je imela spuščene v elegantno pričesko. Medtem ko je njen mož George nosil svečano moško obleko in metuljček. Paparaci so ju ujeli v trenutku, ko sta z roko v roki zapuščala restavracijo. Oba sta bila videti presrečna in zaljubljena.

Par je skupaj od leta 2013, aprila 2014 sta se zaročila in septembra je sledila poroka. Junija 2017 sta svoje razmerje okronala z dvojčkoma, Alexandrom inEllo.

Te dni pa se v javnosti pojavljajo vse glasnejše govorice, da naj bi bila prav George in Amal Clooney krstna botra otroku, ki ga pričakujeta britanski princ Harry in njegova žena Meghan.