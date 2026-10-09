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Zakonca Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez kupila dve luksuzni vili

Savdska Arabija, 09. 10. 2026 14.47 pred 48 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez sta povečala svoj portfelj nepremičnin. Zdaj se ponašata tudi kot lastnika dveh luksuznih vil na otoku v Rdečem morju. Gre za nepremičnini v kompleksu Nujuma v Savdski Arabiji, kjer lahko par uživa v skoraj popolni zasebnosti, stran od radovednih oči.

Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez javnosti razkrivata zgolj delčke svoje zasebnosti, čeprav se zaradi številnih objav na družbenih omrežjih in vplivničinega dokumentarnega filma morda zdi drugače. Stran od oči radovednežev sta nedavno kupila še dve luksuzni nepremičnini v Rdečem morju brez dostopa za avtomobil. Otok, na katerem stojita, je od celine oddaljen približno 26 kilometrov, nanj pa lahko prideta zgolj s plovilom ali hidroplanom.

Ena vila za družino, druga za romantiko

Ronaldo in Georgina sta kupila dve vili različnih velikosti. Večja ima tri spalnice in je namenjena bivanju z otroki, manjša, z dvema spalnicama, pa ponuja prostor za bolj intimne počitnice v dvoje.

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Vile se nahajajo v enem najbolj ekskluzivnih turističnih kompleksov v Savdski Arabiji, obdanih z belimi peščenimi plažami in kristalno čistim morjem. Ima samo 19 zasebnih vil, lastnikom nepremičnin in njihovim gostom pa nudijo luksuzno nastanitev, vrhunsko storitev in izjemno zasebnost.

Vrednost Ronaldove nove nepremičnine presega osem milijonov evrov, natančna številka pa ni znana, saj investitor uradno še ni objavil kupnine.

'Tukaj čutiva mir'

Ronaldo in Georgina sta to destinacijo obiskala že večkrat od leta 2023, ko so se na območju Rdečega morja začela odpirati prva luksuzna letovišča. K nakupu pa sta ju spodbudila mir in naravne lepote.

"Rdeče morje je resnično poseben kraj. Že od prvega obiska sva z Georgino začutila povezanost z otokom in njegovimi naravnimi lepotami. Tukaj čutiva mir. Zdaj, ko imamo svoj dom, lahko preživljava kakovosten čas z družino, v popolni zasebnosti in miru, kadar koli želimo," je na družbenem omrežju zapisal Ronaldo.

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Par je med prvimi kupci stanovanjskega dela kompleksa, po informacijah investitorja Red Sea Global pa ju zanimajo tudi dodatne naložbe v nepremičnine na tej destinaciji.

Luksuzni otok sredi Rdečega morja

Nujuma je del velikega turističnega projekta Rdeče morje, s katerim Savdska Arabija poskuša privabiti goste, ki si želijo luksuznih počitnic v naravnem okolju. Kompleks se nahaja na otoku, obdanem s koralnimi grebeni in turkiznim morjem, izoliranost pa je ena njegovih glavnih prednosti. Za razliko od običajnih luksuznih letovišč želijo omogočiti zasebnost, omejeno število gostov in bivanje v naravi.

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Za Ronalda in Georgino je to še ena nepremičnina v njunem že tako impresivnem portfelju. Portugalski nogometaš je v svoji karieri investiral v luksuzne domove v več državah, vključno s Portugalsko, Španijo in Združenimi arabskimi emirati.

Sodeč po njegovih izjavah, njun novi dom ob Rdečem morju zanj ni le še ena luksuzna naložba, temveč kraj, kjer želi preživljati čas z družino, stran od javnosti.

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bohinj je zakon
09. 10. 2026 15.32
Zdaj vemo. Sporočite ko bo kupil 19-to vilo.
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