Zakonca Jonas bosta poročena kar dvakrat

Priljubljena igralka Sophie Turner in njen mož Joe Jonas bosta v Franciji priredila že drugo poroko. Uradno sta se sicer poročila v Las Vegasu, vendar bosta to življenjsko prelomnico zapečatila še enkrat in jo proslavila z družino in prijatelji v Parizu.

Zvezdnica serije Igra prestolov Sophie Turner in njen mož, pevec skupine Jonas Brothers, Joe Jonas, sta želela imeti tradicionalno poroko v Parizu, vendar ta ne bi bila veljavna, zato sta se morala poročiti v Ameriki. V zakonski jarem sta skočila kar v zabave polnem Las Vegasu, ker pa 'enkrat ni nobenkrat', bosta poroko izpeljala še v dolgo željenem Parizu. Zvezdniški parček je že prispel v Pariz, kjer sta z družino in prijatelji uživala na predporočni zabavi v prestižnem dvorcu Château de Tourreau. Sophie je bila oblečena v elegantno dolgo belo obleko, lase pa je imela spete na tilniku. Njen mož Joe je imel na sebi belo srajco, čez njo pa eleganten črn suknjič z belimi črtami. Tako je spominjal na moderno različico stajlinga Gomeza Addamsa, v katerega je bil oblečen za noč čarovnic. Prestižni dvorec, kjer je bila predporočna zabava, je bil nekoč privatna posest, sedaj pa jo lahko kdorkoli, ki si to lahko privošči, najame za zabavo ali za sproščanje na francoskem podeželju. Najem dvorca stane približno 4000 evrov na noč, ponaša pa se s kar 16 spalnicami, 16 kopalnicami in bazenom, ob katerem je potekala tudi predporočna zabava zaljubljenih zakoncev. Slavnostnega dogodka sta se seveda udeležila tudi Jonasova brata Nick in Kevin Jonas s svojima izbrankama Priyanko Chopra in Danielle Jonas. Nihče od povabljenih ni objavljal fotografij z zabave – to sta izjemoma storila le Nick in njegova soproga Priyanka, ki sta v fotografski objektiv ujela romantično poročno vzdušje.