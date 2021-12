Zakonca Justin Timberlake in Jessica Biel objavila video s treninga

Do leta 2022 nas ločita le še dva dneva in takrat bodo mnogi začeli uresničevati svoje novoletne zaobljube. Nekateri se bodo (ne)uspešno podali na pot hujšanja in se do poletja želeli spraviti v čim boljšo formo, drugi bodo poskušali opustiti kajenje, nekateri pa se bodo zaobljubili k nečemu tretjemu.

Slavna zakonca Justin Timberlake in Jessica Biel sta tik pred novim letom na družbenih omrežjih delila videoposnetek, na katerem usklajeno na blazini izvajata enake vaje. Mogoče sta s tem želela katerega od svojih sledilcev opogumiti in navdušiti, da tudi sam odkrije veselje do telovadbe in strast do gibanja.

Zvezdnika sta ob objavljenem videu zapisala, da sta sorodni duši, ki ju združuje telovadba ter dodala: "Vidimo se v letu 2022." Na posnetku lahko vidimo, kako izvajata vaje za krepitev mišic, kot je na primer dotik ramen v planku, miganje z boki na stran v planku ... Video sta podložila z glasbo, njun trening pa je v objektiv verjetno ujela njuna trenerka, saj se v ogledalu vidi obris ženske.