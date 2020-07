Zakonca Kardashian-West spet skupaj: paparaci ujeli objokano Kim

"Kot mnogi izmed vas že veste, ima Kanye bipolarno motnjo,"je takrat zapisala Kim. "Kdor ima to težavo ali ima to njegova ljubljena oseba, ve, kako strašno zapleteno in boleče je to razumeti. Nikoli nisem javno govorila o tem, kako je to vplivalo na nas doma, ker sem zelo zaščitniška do najinih otrok in Kanyejeve pravice do zasebnosti, ko gre za njegovo zdravje. Ampak danes čutim, da moram to komentirati zaradi stigme in zmot o duševnem zdravju. /…/ Je sijajna, a zapletena oseba, ki je poleg tega, da je umetnik, še temnopolt človek, ki je doživel bolečo izgubo matere in se mora spoprijeti s pritiskom in izolacijo, ki jo njegova bipolarna motnja samo še stopnjuje. Tisti, ki ste blizu Kanyeja, poznate njegovo srce in razumete, da se njegove besede včasih ne ujemajo z njegovimi nameni."