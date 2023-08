Zakonca Katy Perry in Orlando Bloom na oddihu pri naših sosedih

Katy Perry in Orlando Bloom te dni nedaleč od Slovenije uživata v poletnih počitnicah. Zvezdniška zakonca so v objektive ujeli med obiskom Dubrovnika, ki je kot turistična atrakcija priljubljen med številnimi zvezdniki. Tam sta si pevka in igralec ogledala turistične znamenitosti ter v družbi nekaterih drugih znanih obrazov uživala v večerji v eni izmed tamkajšnjih restavracij.

Zvezdnika sta se po ulicah sprehodila v ujemajočih se belih opravah. Pevka je za obisk Dubrovnika izbrala kratko belo obleko, medtem ko je igralec kratke bele hlače, kratko belo majico in bel telovnik kombiniral z belo bejzbolsko kapo. Zvezdnika sta poskrbela, da so se barvno ujemali tudi njuni dodatki. Oba sta se namreč odločila za zlat nakit, pevka za rjavo torbico, igralec pa za očala z rjavim okvirjem.

Na Hrvaškem pa se zadnje dni mudi tudi milijarder Jeff Bezos, ki si je med drugim privoščil večerjo v središču Dubrovnika v priljubljeni restavraciji. Sodeč po fotografijah, ki so poplavile splet, so milijarderju na večerji družbo delali tudi Katy in Orlando, glasbeni menedžer Scooter Braun ter pevec Usher. Do tja so se z okoli pol milijarde evrov vredne superjahte na celino pripeljali z gliserjem.