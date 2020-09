Zakonca Leighton Meester in Adam Brody sta se razveselila drugega otroka

Veselo novico je na zanimiv način na spletni platformi Twitch sporočil Adam Brody, ki je znan po vlogi Setha Cohena iz serije The O.C.: "Imam novega otroka. Odkar sem nazadnje igral igrico, imam novega otroka. Fantek je. To so sanje, on je sanjski otrok."34-letna Leighton Meesternovice še ni komentirala.