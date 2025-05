Zakonca Obama po pol leta znova skupaj v javnosti

Američani so se z zaskrbljenostjo spraševali, kaj se dogaja v zakonu nekdanjega prvega para Baracka in Michelle Obama , ki ju že pol leta niso skupaj opazili v javnosti, nekdanji predsednik in prva dama pa sta sedaj utišala govorice, ko so ju fotografi v objektive ujeli ravno v času, ko sta se odpravila na ogled predstave na Broadwayju.

Zakonca so v objektive ujeli pred enim od hotelov v New Yorku, ko sta se v spremstvu varnostnikov sprehodila do avtomobila. Nekdanja prva dama je nosila daljšo črno obleko, videz pa dopolnila s črno torbico, nakitom in sandali s peto, 63-letni pravnik pa je za to priložnost oblekel črno moško obleko. Ponovno so ju videli skupaj, ko sta naslednjega dne skupaj s hčerko zapuščala isti hotel.