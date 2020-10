Zakonca Obama praznujeta 28 let zakona: Zaradi nje sem boljši človek

Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama in njegova žena Michelle praznujeta 28. obletnico poroke. Slavna zakonca sta svoja čustva ob tem mejniku izlila tudi na družbenih omrežjih in ob tem delila še dve njuni romantični fotografiji ter priložnost izkoristila, da sta svoje sledilce pozvala, naj se udeležijo ameriških volitev.

icon-expand Michelle Obama in Barack Obama praznujeta 28. obletnico poroke. FOTO: Profimedia

"28 let z njim. Ljubim Baracka zaradi njegovega nasmeha, značaja in sočutja, ki ga premore. Zelo sem hvaležna, da ga imam za partnerja, s katerim grem skozi vse, kar nama življenje nalaga. Letos imava za vas prošnjo – izberite eno osebo v vašem življenju, ki morda ne bo glasovala na volitvah, in poskrbite, da bo. O tem nama povejte v komentarjih! To je najboljše sporočilo ob obletnici. Ljubim te, Barack," je Michelle Obama na družbenih omrežjih obeležila 28. obletnico poroke ter zraven dodala njuno skupno fotografijo.

Na obletnico skupne poti seveda ni pozabil niti 59-letni Barack Obama, ki je svoji ženi prav tako čestital preko družbenih omrežij, kjer je objavil njuno fotografijo, na kateri sta presrečna. Njegovo sporočilo pa se je glasilo: "Kljub vsemu, kar se dogaja, sem želel vzeti trenutek in čestitati za obletnico ljubezni svojega življenja. Zaradi Michelle sem vsak dan boljši mož, boljši oče in boljši človek. Vse najboljše, Miche. Ljubim te."Ob tem se je seveda zahvalil vsem sledilcem na družbenih omrežjih za njihove čestitke ter jih pozval, naj gredo volit, ker si to z ženo res iskreno želita.

