Zakonca Obama prvič o ločitvi: Nekaj časa je bilo napeto

Michelle in Barack Obama sta prvič javno naslovila govorice o ločitvi. Nekdanji prvi ameriški par je v podkastu, ki ga Michelle pripravlja skupaj z bratom Craigom Robinsonom, zanikal govorice, da se razhajata, priznala pa sta, da je njun zakon preživel težko obdobje. Obamova so v zadnjih mesecih le redko videli skupaj v javnosti, zato so se govorice zdele toliko bolj verjetne.

Barack in Michelle Obama sta zanikala govorice o ločitvi. FOTO: Profimedia icon-expand

"Vzela me je nazaj. Nekaj časa je bilo napeto," je med pogovorom dejal Barack, pogovor pa je nato potekal v lahkotnejšem tonu in z veliko šalami na račun govoric o ločitvi. "Lepo vaju je videti skupaj v isti sobi," je povedal Robinson, nekdanja prva dama pa je dejala: "Vem, saj ko nisva skupaj, ljudje mislijo, da se ločujeva." Voditelj je nato opisal, kako ga je nedavno na letališču ustavila mimoidoča in ga povprašala, kaj se dogaja s sestrinim zakonom in kaj je Barack storil, da se ločujeta. "To so stvari, ki do mene ne pridejo, zato niti ne vem, da se o tem govori. Ko me kdo povpraša o tem, nimam pojma, o čem govori," pa je iskreno povedal nekdanji predsednik, ki o govoricah o ločitvi dolgo časa niti ni bil seznanjen.

"V času najinega zakona nisem niti enkrat pomislila na to, da bi obupala in dvignila roke nad svojim moškim. Preživela sva težke čase in zabavna obdobja, doživela pustolovščine, zaradi moškega, s katerim sem poročena, pa sem postala boljši človek," je nato povedala Michelle, ki je govorice o ločitvi v preteklosti že naslovila, spregovorila pa je tudi o svoji odločitvi, zakaj se ni odločila za udeležbo na Trumpovi inavguraciji. "Ljudje so moje odločitve, da se ne udeležim inavguracije in nekaj drugih dogodkov v začetku leta, sprejeli z veliko kritike. Takoj so sklepali, da se ločujem in niso verjeli, da preprosto nisem želela teh stvari," je pred časom povedala v eni od epizod podkasta.