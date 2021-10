Zakonca Obama slavita 29 let ljubezni: 'Ne predstavljam si življenja brez tebe'

Zakonca Obama sta tako na prvi fotografiji izpred let kot na drugi pozirala na kavču in uživala drug z drugim ter si tako vzela čas zase.

Na njun poseben dan in zavidljivo obletnico seveda ni pozabil niti nekdanji predsednik ZDA, ki se je svoji ženi poklonil z ljubečim zapisom: "Vse najboljše za obletnico, Miche!" je čestital svoji dragi, nato pa dodal, da je v zadnjih 29 letih rad opazoval, kako jo svet spoznava v različnih vlogah – kot mamo, avtorico, prvo damo ... in nenazadnje kot njegovo prijateljico. Za konec je še dodal: "Ne predstavljam si življenja brez tebe."

Michelle in Barack Obama sta se do oltarja sprehodila 3. oktobra 1992. V zakonu sta se jima rodili dve hčerki, danes 23-letna Malia in 20-letna Sasha. Zakonca Obama sta lansko obletnico poroke izkoristila, da sta svoje sledilce pozvala, naj se udeležijo ameriških volitev, v katerih sta se spopadla aktualni predsednik ZDA Joe Biden in nekdanji predsednik Donald Trump.

"Letos imava za vas prošnjo – izberite eno osebo v vašem življenju, ki morda ne bo glasovala na volitvah, in poskrbite, da bo. O tem nama povejte v komentarjih! To je najboljše sporočilo ob obletnici. Ljubim te, Barack," je takrat zapisala Michelle in ob tem izkazala ljubezen do svojega dolgoletnega partnerja, podobno pa je storil tudi njen mož.