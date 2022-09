Zakonca Obama v Beli hiši odkrila svoja portreta

Barack je na portretu z belim ozadjem naslikan stoje, pri čemer je oblečen v črn suknjič in hlače ter belo kravato in srajco, roke pa ima v žepih. Michelle za razliko od njega na portretu sedi na rdečem naslonjaču, oblečeno pa ima svečano modro obleko. Zakonca sta bila ob pogledu na umetniško delo videti zadovoljna, Obama pa je ob tem posebnem trenutku svoji ženi namenil poljub na lice, pri čemer se je ona veselo nasmehnila.

Nekdanji predsednik je nato spregovoril pred gosti in povedal, da imata portreta poseben pomen, zato je bilo pomembno, da ju naslikajo pravi ljudje. Pohvalil je, da portret njegove žene odraža njeno eleganco in inteligenco, medtem ko so na njegovi sliki vidne vse njegove pomanjkljivosti – sivi lasje in velika ušesa. "Upam da bodo prihodnje generacije, medtem ko se bodo sprehajale po teh hodnikih, dobile boljši in iskren občutek o tem, kdo sva bila Michelle in jaz. Upam, da se bodo zavedali, da v kolikor sva midva prišla do sem, lahko tudi oni. Tudi oni lahko naredijo izjemne stvari," je še povedal.

Nekdanjega predsednika je naslikal umetnik Robert McCurdy, nekdanjo prvo damo pa umetnica Sharon Sprung. McCurdy je v preteklosti že naslikal znana imena, kot sta Dalai Lama in Nelson Mandela, medtem ko je za Sprungovo, ki svoje slikanje opisuje kot sodobni realizem, to najbolj odmevno delo doslej. Portreta, ki sta ju naslikala umetnika, bosta visela v Beli hiši ob portretih preteklih ameriških predsednikov in njihovih prvih damah. Odkrivanje portretov se je nazadnje zgodilo leta 2012, ko sta prav zakonca Obama v Washington povabila Georgea Busha in njegovo ženo Lauro Bush. Pred tem sta leta 2004 zakonca Bush v Beli hiši gostila zakonca Clinton.