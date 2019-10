Zakonca Obama z romantičnima fotografijama obeležila 27 let poroke

Medtem pa je 58-letni Barack Obama svoji ženi tudi čestital preko družbenih omrežjih, kjer je zapisal romantično sporočilo: "Tako kot so rekli Beatlesi: Z leti gre samo na bolje. Hvala, draga, za 27 čudovitih let!" Zapis je pospremil z intimno fotografijo, na kateri z ženo objeta uživata v čudovitem razgledu ob sončnem zahodu.

"Pred 27 leti mi je ta moški obljubil življenje polno pustolovščin. Lahko rečem, da je obljubo izpolnil. Na zdravje na poglavje, ki je pred nama. Najino gnezdo je zdaj prazno in pripravljena sva na dogodivščine, ki naju čakajo. Še vedno čutiva tisto čarobnost, ki naju je pripeljala skupaj pred vsemi temi leti. Vse najboljše ob obletnici, Barack,” je Michelle Obama na družbenih omrežjih obeležila 27. obletnico poroke ter zraven objavila njuno fotografijo, ki je bila posneta na njuni priljubljeni počitniški destinaciji Martha’s Vineyard, otoku v Massachusettsu.

Michelle, ki je diplomirala na Univerzi Princeton in harvardski pravni fakulteti, je med drugim delala kot odvetnica pri čikaški odvetniški pisarni Sidly & Austin, kjer sta se z Barackom Obamo tudi spoznala. Po treh letih zveze sta se do oltarja sprehodila 3. oktobra 1992. V zakonu sta se jima rodili dve hčerki Malia in Sasha.

55-letna nekdanja prva dama ZDA in ena najvplivnejših žensk na svetu je konec lanskega leta izdala avtobiografijo Moja zgodba (Becoming), v kateri je predstavila svojo življenjsko pot.