Zakonca Obama za nov dom odštela več kot 10 milijonov evrov

Nekdanji predsednik Združenih držav Amerike Barack Obama in njegova žena Michelle Obama sta si privoščila razkošen dom na elitnem otoku Martha’s Vineyard, ki pripada zvezni državi Massachusetts. Zakonca sta sicer že v preteklosti na omenjenem otoku dopustovala, zdaj pa sta se odločila, da bo to njun novi dom. Zanj sta dala 11,75 milijona dolarjev (približno 10,6 milijona evrov). Odkar je Baracka na mestu predsednika nasledil Donald Trump, imata Barack in njegova žena več časa za družino in prijatelje.